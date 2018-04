Colega Almería inicia un estudio sobre la prevalencia de la violencia intragénero Antonio Ferre. / IDEAL Las víctimas de parejas del mismo sexo se sienten «desprotegidas» ante una Administración que «no sabe cómo proceder» ante este tipo de casos A. A. ALMERÍA Miércoles, 25 abril 2018, 00:42

La violencia intragénero -esto es, la que se produce entre parejas del mismo sexo- es una lacra que afecta al colectivo homosexual. Un fenómeno «totalmente invisibilizado», según denuncia la Federación Andaluza de asociaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGTBI) Andalucía Diversidad desde donde «exigen medidas urgentes» que doten de recursos «a los que las parejas víctimas de este tipo de violencia puedan acudir».

El presidente de Andalucía Diversidad y de Colega Almería, Antonio Ferre, señala que desde la organización pro derechos del colectivo LGTBI que representa en la provincia se han visto en la necesidad de atender casos de violencia intragénero procedentes de organismos públicos que «no saben cómo proceder». Estas situaciones, indica Ferre, no se han dado a conocer por otra de las barreras que este tipo de violencia se ve obligada a saltar: la infradenuncia. «En muchos casos, denunciar implica salir del armario para la víctima, por lo que no lo hace», lamenta Antonio Ferre quien recuerda el caso ocurrido en el municipio almeriense de Adra o, más recientemente, el de los dos varones hallados muertos en Priego de Córdoba donde «todo apunta a que uno mató a otro y después se quitó la vida».

Infradenuncia

Por otro lado, también atribuye la infradenuncia existente en estos casos «comunes parejas de hombres y de mujeres» al hecho de que no existen garantías sobre la protección de la víctima tras la denuncia. Ante estas circunstancias, desde Andalucía Diversidad reclaman que se instaure el 16 de abril como Día Nacional de la Violencia Intragénero «porque de lo que no se habla, no existe», remarca Ferre.

Asimismo, Colega Almería trabaja desde comienzos de este año en el registro de los posibles casos de violencia intragénero de los que tienen conocimiento en la asociación, señalando, además, cuáles de ellos finalizan en denuncias y cuáles no. Un ámbito, en el que ahondará este estudio, sobre el que «aún no se ha trabajado en nuestro país» por lo que, por primera vez, permitiría tener cifras aproximadas sobre la realidad de este fenómeno en parejas homosexuales.

Una vez logradas estas cifras podrán reclamar a Gobierno y Junta de Andalucía que se traten estos casos dentro de la normativa actual, equiparándolos a los enmarcados como violencia de género. Un estudio, eso sí, que reconoce «difícil».

Según las cifras con las que trabaja actualmente la federación Andalucía Diversidad habría una quincena de casos «constatados» de violencia intragénero en nuestro país.