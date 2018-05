«Hoy en día la cocina no espera a nadie que se quede estático» El chef de La Jungla, Juan Ramón Sánchez Medina, defiende la tapa de calidad y los sabores personales: «No se puede contentar a todo el mundo», dice SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Viernes, 4 mayo 2018, 12:31

El chef Sánchez Medina lleva media vida peleando en una profesión que se ha convertido para él en una auténtica 'jungla'. No solo promete sobrevivir sino también librar de todo peligro a aquellos que lo acompañen en su nueva aventura.

–¿Cómo llegó a una de las profesiones más bonitas que existen?

–Siempre he sentido necesidad de hacer algo creativo, de expresar lo que siento y la cocina me da esa oportunidad. Empecé casi en secreto y ahora me considero un afortunado.

–Su trayectoria le liga al mar y a su producto, ¿Cómo le ha influido?

–Siempre he tenido predilección por los productos del mar porque ofrecen más posibilidades. El pescado es más interesante y versátil, ya que tenemos más diversidad, muchos más tipos de elaboraciones e infinitas posibilidades de salsas y acompañamientos... se le puede sacar mucho partido al mar. Además, en la cultura alimentaria mediterránea los productos del mar juegan un papel central, desde los arroces a las calderetas, pasando por todo esos guisos marineros que son los que nos dan esa cultura gastronómica tan nuestra.

–Hablamos del mar pero lo suyo ahora es La Jungla, ¿qué tal los primeros días?

–Los primeros días están siendo razonablemente difíciles, como en cualquier negocio. Apostamos por tapas y platos que tienen mucha elaboración previa. Si le sumamos una cocina pequeña y un equipo que aún tiene que adaptarse al proyecto, tendremos que ir puliendo detalles. Pero tenemos la ilusión del que empieza y la mayoría de clientes se van satisfechos. En poco, estaremos al 100%.

–Un cocinero me dijo que para disfrutar el chef debe trabajar sin las preocupaciones de un empresario ¿Está de acuerdo?

–Es cierto que ser empresario implica preocupaciones extra, pero también ofrece mucha libertad en cocina ya que puedo elaborar la carta que quiero y como quiero. Como tengo mucha experiencia como cocinero y alguna como empresario, espero poder mantener un equilibrio.

–Ser dueño tiene aparejado una serie de tareas más sociales. ¿Es de los que se deja ver por sala?

–Soy un trabajador insaciable y algo perfeccionista, por lo que siento que mi sitio está en cocina. De momento no salgo mucho, pero sé que es algo que me va a tocar hacer. Soy consciente.

–Volvamos dentro. ¿Qué cree que define mejor a un chef, la pasión o el conocimiento?

–Ambas cosas son igual de importantes. Un cocinero vocacional tiene la pasión desde que comienza. Eso le lleva a buscar el conocimiento y cuanto más conocimiento más pasión, y cuanta más pasión más necesidad de aprender. Cuanto más sabes eres más consciente de lo mucho que te queda por conocer y eso es una motivación increíble para no estancarse. Ten en cuenta que hoy día la cocina no espera a nadie que se quede estático.

–¿Se ha formado en Almería, hay un patrón determinado para definir al cocinero almeriense?

–No creo. Aunque todos partimos de una formación idéntica, luego cada uno toma su camino.

–Almería quiere ser capital gastronómica, ¿Tenemos posibilidades?

–La materia prima de calidad la tenemos, especialmente en los cultivos bajo invernadero y en nuestros puertos pesqueros. Pero también aceites de oliva que pueden presumir entre los mejores y una industria alimentaria incipiente pero que está haciendo las cosas bien. El recetario tradicional también es una pasada y hay cocineros que deberían ser más conocidos de lo que son.

–En su carta tienen hasta 22 tipos de tapas ¿Cómo se lleva con este formato? ¿Cree que beneficia o perjudica a la gastronomía de Almería?

–La tapa beneficia a Almería. Con imaginación y conocimiento se pueden hacer muchas cosas en formatos pequeños que se ajusten a costes razonables. En La Jungla usamos productos de 90 euros el kilo para hacer tapas. Realmente creo que el debate no es el formato. Lo que tenemos que dejar de lado en los bares es el uso excesivo del producto de baja calidad en el tapeo. Para poder evolucionar, la hostelería tiene que empezar a distribuir los costes de otra forma. Igual ha llegado el momento de olvidarse de poner guarniciones y centrarnos en lo importante. Si tenemos una tapa de hamburguesa a lo mejor hay que prescindir de las patatas fritas y utilizar una carne de primera. También creo que los locales deben buscar sabores más personales. No se puede contentar a todo el mundo.

–¿Se planteó abrir su gastrobar sin ellas (tapas gratis), u hoy es imposible hacerlo en Almería?

–Abrir un negocio sin tapas en Almería no es imposible, pero probablemente haga más complejo el camino del éxito. Hoy hay muchos restaurantes que funcionan perfectamente. En mi caso, teniendo en cuenta la zona y la competencia del entorno, apostar por la tapa era lo inteligente.

–¿Cuáles son las nuevas corrientes del sector?

–Lo deseable es que la hostelería avance contando con profesionales con formación tanto en cocina como en sala. La apuesta por la calidad de la materia prima y una mayor especialización también podrían ser tendencias deseables. Un buen bar no lo puede abrir cualquiera. Requiere mucho sacrificio, conocimientos, capacidad de trabajo y hacer muchos números.

–Dígame algo que ha comido recientemente que le haya sorprendido.

–Me sorprende el torbellino de creatividad y trabajo que es la chef Yolanda García (Alejandro). Es muy interesante la investigación que está haciendo con las malas hierbas de aquí. Y también el proyecto 'Sabores de la historia', del que acaban de presentar una mezcla de especias fenicias.

–¿Podría recomendarme un sitio para comer que no sea La Jungla?

–Como bar de tapas me gusta mucho La Galería Neotaberna. Su 'pulpo canario' es adictivo. Como restaurante Casa Pepe (San José), donde defiende su cocina el chef José Manuel Berenguel. Y como me inspira la cocina asiática menciono a Bacus (Aguadulce), donde hacen unos currys tailandeses que quitan el 'sentío'.

–¿A qué cocinero de aquí deberíamos seguir la pista? ¿Y de fuera?

–En Almería te diría Paco Peña, de Sacacorchos Bistró (Aguadulce), un joven cocinero autodidacta. De fuera es más complicado, porque mi vida profesional me deja poco espacio para viajar. Aún así, seguiría la pista a El Secreto de Humprey, en Granada.

–Última, ¿por qué La Jungla?

–Yo veo la jungla como un lugar de condiciones extremas, peligros latentes y al mismo tiempo cargada de valiosos recursos. Una vez superado el miedo y habituado al entorno una persona podría vivir sin problemas en ese entorno. Y eso es lo que llevo sintiendo en la cocina desde que empecé, siempre lo he pensado así, incluso he llegado a ver a personas como manifestaciones de ciertos animales. De alguna manera, en mis sueños siempre hubo una jungla.

En corto

Lugar y fecha de nacimiento: Berja, 19 de agosto de 1975 Años en cocina: 20 Formación (relacionada): Escuela de Hostelería de Almería Restaurante actual: La Jungla Gastrobar Trayectoria como chef: Restaurantes y bares de Almería, Adra, Berja, Marbella, Tarragona, Salou, Reus, Valls, El Morell y Benidorm, entre otros lugares Su plato estrella: bacalao lacado al miso Se le resiste: En la cocina si te preparas e insistes no hay reto insuperable Un bocadillo imbatible: un pepito de ternera Una técnica de cocina: cocina a baja temperatura Un país para comer: España Dos producto del mar: Sardina y atún rojo Dos de la huerta: tomate raf y cebolleta Un guiso: Gurullos con jibia Un vino: Cualquiera de Jerez, los grandes desconocidos Un postre: cualquiera que combine chocolate y fruta.