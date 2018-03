Cientos de personas exigen que la estación no se mueva a Huércal durante las obras en El Puche La Mesa del Tren clama por un 'by pass' como el que se está construyendo en Murcia para evitar que se sume un transbordo más a los viajeros MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Martes, 6 marzo 2018, 01:19

Varios centenares de personas desafiaron ayer el frío y el viento -que congelaba las piedras- y se apostaron, pancarta en mano, a las puertas de la Estación Intermodal de Almería para exigir que Fomento construya un 'by pass' provisional de menos de dos kilómetros que permita que los trenes continúen llegando hasta la estación de Almería durante las obras de soterramiento bajo el paso a nivel de El Puche. La solución que pide la Mesa del Tren y que ayer secundaron cientos de personas está contemplada como una de las posibles en el estudio informativo elaborado por ADIF y, pese a que tendría un coste mayor de obra -y también un mayor plazo de ejecución- rebajaría sin embargo otra factura: la de adecentar la Estación de Huércal-Viator, que dejó de tener uso hace casi tres décadas, y recrecer los andenes de dicha terminal.

«Volvemos a tomar la calle y movilizar la sociedad civil con un objetivo concreto: que el traslado a la estación Huércal-Viator no se lleve a cabo porque los perjuicios a los usuarios pueden ser de gran tamaño tanto en incremento de viajes como en perjuicio para los propios trabajos ferroviarios», aseveraba ayer tarde José Carlos Tejada, coordinador de la plataforma social convocante de la movilización.

Las demandas de la Mesa, las de un 'by pass', son las que se están ejecutando a día de hoy en el entorno de la estación de Murcia-El Carmen para poder ejecutar el soterramiento de las vías en la ciudad sin cortar el denso tráfico de trenes entre Murcia y Alicante (no sólo de trenes de Cercanías, sino también de regionales y largo recorrido hacia Valencia y Barcelona). El 'by pass' estaba incluido en los primeros estudios como una opción viable, si bien por cuestiones económicas y de funcionalidad los técnicos optaron como opción preferente por el corte total de vías entre Huércal de Almería y Almería durante el tiempo que duren las obras de soterramiento de unos 180 metros de vía en el entorno de El Puche.

Desde el comité de empresa de Renfe en Almería calculan que ese desvío provisional podría ejecutarse con material «de segunda mano» disponible en ADIF y que podría estar listo «en menos de un mes», defendía ayer Juan Antonio Tapia, secretario de dicho comité. «La estación de Huércal-Viator lleva 29 años cerrada, no tiene ni luz, ni agua ni dependencias; el coste que Fomento baraja para ponerla en servicio sería de entre 6 y 8 millones», advertía. «Va a ser un trastorno enorme a los viajeros, pero es que además Huércal no tiene infraestructura de suministro de gasoil, ni para el movimiento de trenes», agregó.

La ejecución del corte total de la vía entre Almería y Huércal obligaría a disponer de un servicio provisional de autobuses que transbordara a los pasajeros desde la Intermodal. Un transbordo que se suma al que ya tienen que ejecutar por duplicado los viajeros que se dirigen hacia Andalucía Occidental (entre Granada y Antequera).

La de ayer fue la primera movilización de una campaña que la Mesa del Ferrocarril pretende mantener viva para torcer los planes de Fomento, que pasan por iniciar la obra en el paso a nivel en pocos meses.