'Cazan' a más de 3.000 vehículos en Almería sin el seguro obligatorio La Guardia Civil sancionó el pasado año a una media diaria de ocho automóviles sin la correspondiente contratación de una aseguradora F. G. Lunes, 15 enero 2018, 13:10

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sancionó a lo largo del pasado año en la red de carreteras de la provincia de Almería a 3.212 conductores que circulaban sin el seguro reglamentario. Es una cifra importante y máxime teniendo en cuenta que se ha detectado una media de ocho vehículos diarios sin la correspondiente contratación de una aseguradora.

Desde la DGT señalan que no llevar el seguro reglamentario es una opción «insensata» que genera un gran perjuicio a la sociedad y en particular a las personas que sufren un accidente de tráfico. Cabe recordar que el seguro del vehículo es obligatorio contratarlo y tiene un claro objetivo, que no es otro que responder pecuniariamente a los daños personales y materiales que se generen.

Radares

El número de sanciones por prescindir de seguro han aumentado exponencialmente en el último año. El motivo no es otro que la puesta en funcionamiento de los llamadas ‘cámaras inteligentes’, capaces de detectar si un vehículo no lleva el seguro tras ser cazado por exceso de velocidad. La DGT calcula que aproximadamente el 10% de los vehículos matriculados desde 1996 circulan sin seguro y por ello ha instalado cámaras capaces de leer matrículas, que se suman a los radares fijos de control de velocidad.

A ello se suma la labor sancionadora que realizan los agentes de la Guardia Civil en las carreteras y la implementación de las campañas especiales como la que se inicia este lunes, donde se revisan los aspectos de seguridad fundamentales de un vehículo como los neumáticos, el alumbrado o la ITV.