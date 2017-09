Castellón urge a la Junta para que dé su parte del dinero para la obra del paso a nivel de El Puche Remite una misiva a Fomento recordándole que adquirió el compromiso de tenerlo listo este mes en la última reunión de la sociedad Almería Alta Velocidad S. G. H. Almería Martes, 19 septiembre 2017, 13:20

El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Vivienda y Desarrollo Urbano, está metiendo prisa a la Junta de Andalucía para que disponga "ya" de la partida económica que comprometió en la última reunión de la sociedad Almería Alta Velocidad para el proceso de contratación de la obra de supresión del paso a nivel de El Puche. Así lo ha manifestado el primer teniente-alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Castellón, que ha informado esta mañana de que ha enviado una carta al Ejecutivo andaluz recordándoles el compromiso que adquirieron los miembros de la sociedad para que en el presente mes tanto la administración andaluza como la almeriense preparasen sus aportaciones para esta actuación, que va a suponer una inversión de 23 millones de euros, de los que 17 serán sufragados por el Ministerio de Fomento. La Junta, por tanto, tiene que asumir un montante de algo más de dos millones de euros que se sumarían a los 4,5 millones que ya ha comprometido el Ayuntamiento en la pasada junta de gobierno celebrada la semana pasada.

Para Castellón, es fundamental que los plazos se acorten porque "el tiempo juega en nuestra contra", ha dicho el titular de Vivienda y Desarrollo Urbano teniendo en cuenta que la intención municipal es estar en obras en el primer trimestre del año que viene. "Para ello la actuación tiene que estar licitada antes de que acabe el año", ha añadido. "No sabemos por qué la Junta aún no ha dispuesto aún su aportación para la obra, lo que sí espero es que no retrase las aspiraciones del conjunto de los almerienses", ha concluido.