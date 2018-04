Casco Histórico cree «pobres» los argumentos del equipo de gobierno para trasladar el Pingurucho IDEAL La asociación de vecinos presenta un escrito exigiendo al PP explicaciones «sólidas» para tomar una postura al respecto SERGIO GONZÁLEZ HUESO Sábado, 7 abril 2018, 00:15

La asociación de vecinos Casco Histórico cree que al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería le falta aún muchas explicaciones que dar respecto a su decisión de mover de sitio el monumento en honor a los Mártires de la Libertad (Los Coloraos). En un escrito al que ha tenido acceso IDEAL y que ha sido elevado por parte de este colectivo al registro municipal, la asociación le exige al Gobierno local argumentos «sólidos» respecto al futuro de Plaza Vieja, el corazón de su barrio.

En el escrito se hacen dos preguntas respecto a una decisión que creen «pobremente argumentada». Su intención no es otra que, huyendo del «ruido mediático» que hay respecto a este asunto, conocer al detalle los planes municipales para poder posicionarse. De momento, no les suena bien la música que oyen y se preguntan «¿por qué?» y «para qué» cumplir estos planes cuya ejecución creen que debería hacerse siempre de forma posterior a dar respuesta a las preguntas de los vecinos. Y no al revés, como en este caso.

Entre las aseveraciones que exponen en el escrito, señalan que se desconocen algunos «datos objetivos» fundamentales para exponer un juicio razonado respecto a un traslado sobre el que se preguntan por el coste que supondrá. «Necesitamos conocer la estimación del importe antes de manifestar una opinión a favor en contra», apuntan en esta declaración, en la que cuestionan, entre otras cosas, que esta operación pueda realizarse sin dañar esta pieza de valor simbólico incontestable.

«No queremos más plazas deshumanizadas, descuidadas y desiertas»

Asimismo y ya que el Ayuntamiento busca con el cambio de fisionomía de la Plaza Vieja dinamizar económicamente la zona, este colectivo fija su vista en el contorno para ver si desde el equipo de gobierno se han tenido en cuenta cuestiones tales como el «número de espacios sin uso u ocupados por dependencias municipales que se cierran a las 15 horas y mantienen la plaza prácticamente desierta». Al respecto, Casco Histórico se cuestiona si estos «se van a dedicar a ocio, restauración o comercios», aseguran, para a continuación preguntar por la cuantificación de la incidencia y previsiones de afluencia de público que prevé el Ayuntamiento «para analizar de qué modo el monumento supondría un impedimento en el desarrollo de las actividades potenciales de la Plaza», añaden. Y es que la razón principal de reubicar el conocido como Pingurucho responde a que ocupa el espacio central de la plaza, lo que para el equipo de gobierno representa hoy un obstáculo para sus planes. Además, creen que en otra localización la pieza podría observarse en toda su plenitud.

Al respecto, la asociación Casco Histórico defiende que el monumento tan solo limitaría parcialmente la visibilidad, pero que en ningún caso impediría que la plaza siguiera acogiendo actuaciones y conciertos, «como ha venido sucediendo desde que se erigió en el año 1987», recuerdan.

Tras estos argumentos, desde el colectivo defienden una gobernanza en la que la participación de los ciudadanos sea la piedra angular. Una gestión pública donde los representantes sean los que «hagan realidad esas propuestas, por mandato de los ciudadanos, huyendo de improvisaciones o de tomar decisiones que no tengan el apoyo de los auténticos protagonistas», exponen, no sin antes insistir en que la información que se dé sobre cada decisión que se tome tiene que ser «siempre previa, completa y transparente». Algo que no creen que se esté cumpliendo respecto a la futura urbanización de la Plaza Vieja, «tan emblemática, para los almerienses», dicen. «No queremos más plazas deshumanizadas, descuidadas y desiertas», concluyen.