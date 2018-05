Un total de 113 viviendas del Casco Histórico se encuentran en un estado de degradación preocupante Localizaciones tan importantes como Eduardo Pérez, plaza Virgen del Mar o Almanzor presentan hoy construcciones que acabarán cayéndose si nadie hace algo. / S. G. H. S. GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Domingo, 6 mayo 2018, 01:32

A nadie se le escapa que los cascos históricos de las ciudades representan uno de los últimos bastiones identitarios de las sociedades que deciden organizarse y vivir juntas. Esto no es baladí en una época en la que la globalización está desnaturalizando la filiación que antaño conectaba a los vecinos con su contexto cotidiano. A pesar de que hoy los ciudadanos se encuentran enfrascados en una vida cada vez más atropellada, donde no existe tiempo siquiera para mantener conversaciones cara a cara, en Almería unas cuantas personas no han tenido prisa para evaluar de manera casi profesional el daño que el tiempo y el abandono han perpetrado sobre el corazón de la ciudad, que es además el barrio que está siendo testigo de sus vidas.

113 viviendas en situación casi de ruina han contabilizado estos vecinos en el Casco Histórico. 478 expedientes dados de alta por el Ayuntamiento a solares y edificaciones desde el 2015

Unos cinco meses han tardado miembros de la asociación de vecinos Casco Histórico en contabilizar un total de 113 casas que se encontrarían en un estado casi ruinoso. Ya no es que sea antiestético y que suponga un aldabonazo a las ambiciones de una ciudad ávida de transformarse en destino turístico de primer orden. Es que también representa un peligro evidente para los propios ciudadanos y una total vulneración de unas leyes de patrimonio que han catalogado esta zona como un conjunto histórico Bien de Interés Cultural (BIC) y sujeto, por consiguiente, al mayor grado de protección que existe hoy en la legislación española. Estos ciudadanos solicitan a la Administración municipal respuestas claras y soluciones, las que ni por asomo les han sabido o querido dar al escrito que presentaron el pasado mes de noviembre preocupados por el futuro de un barrio que representa lo mejor, pero también lo peor, que atesora la ciudad de Almería.

En 37 calles

Según la información facilitada a IDEAL por parte de la asociación, este buen número de viviendas destrozadas salpican un total de 37 calles del Casco Histórico que prácticamente componen buena parte de la cartografía del barrio más antiguo de Almería. Estas vías, algunas hasta recién reformadas por el Ayuntamiento, son: Antonio Vico, Las Tiendas, Plaza de Juan Cassinello, Trajano, San Pedro, Séneca, Real, La Reina, Plaza Muñoz, Céspedes, Pedro Jover, Lucero, Narvaez, Aurora, Descanso, Chantre, Clarín, Demóstenes, Cruces Bajas, San Antón, Regimiento de la Corona, General Luque, Cruces Bajas, Plaza Pavía, Encuentro, Reducto, Plácido Fernández Viagas, Galileo, San Ildefonso, Borja, Demóstenes, Almedina, Juez, Molino Cepero, La Niña, Clavel y San Juan.

«En Almería existe aproximadamente un 32% de viviendas o solares vacíos»

«Queríamos conocer, con datos reales, la situación de los inmuebles del barrio, el estado en el que se encuentran, grado de ocupación y si estaban o no abandonados», explica a IDEAL la presidenta de la asociación Magdalena Cantero. Los datos que maneja este colectivo son claros y hablan de que en Almería existe aproximadamente un 32% de viviendas o solares vacíos, frente al 13,9% de media que hay en España. Esta es una estadística «demoledora» a su juicio y que que le hace pensar «que debe ser tenida en cuenta desde el Ayuntamiento de Almería», que es la única administración con competencias para adoptar medidas correctoras, cree Cantero.

Un barrio envejecido

Son varias las circunstancias que entran en juego para que un barrio histórico se abandone al deterioro. Entre ellas se encuentra el envejecimiento de sus vecinos o la falta de agilidad de las administraciones para convertir estas calles en un atractivo para la inversión privada o para dotarlas de una atmósfera adecuada para la composición de un vecindario joven y dinámico. En la actualidad el Casco Histórico de Almería está perpetuando este patrón ya manido, que en el caso particular que ocupa se está cebando con las antiguas edificaciones que un día dieron carácter propio a este barrio. En la asociación tienen claro que el mal estado de conservación de todas estas viviendas está siendo «progresivo» y parece irreparable. Entienden que la consecuencia principal de que el barrio esté así es el hecho de que ostente el mayor índice de personas mayores de 65 años de la ciudad. Tampoco creen que esta sea la única rémora que se arrastra. A esta añaden «la falta de infraestructuras, aparcamientos o de zonas de esparcimiento», algo que está provocando problemas diarios de índole social.

Este estado de semi catalepsia ya lo sufrió el Casco Antiguo de la ciudad de Málaga en la década de los 90. Este distrito malagueño estaba afectado por problemas de seguridad y marginalidad. Su población menguaba y el nivel de destrucción del patrimonio histórico se hacía insoportable. Han pasado unos 30 años desde entonces y hoy las inquietudes de estos vecinos han girado 180 grados. Hoy les quita el sueño, por ejemplo, los altísimos alquileres o la avalancha de turistas. Para revertir esta situación el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha planes de rehabilitación, recuperó zonas y bienes depauperados ligando su destino a unas políticas sociales y urbanísticas que han terminado dando sus frutos. El proceso de gentrificación pudo culminarse con éxito y ha servido en bandeja un manual completísimo de cómo se puede recuperar un barrio para su incorporación al ala más atractiva y dinámica de la ciudad.

En Almería, a pesar de que en los últimos años se han estado dando pasos en esta dirección, gracias en parte al dinero europeo del Plan Urban, estos vecinos creen que queda un universo hasta que el corazón de la Al Medina... etc, pueda recobrar un vigor y dinamismo de nuevo cuño. «Nos preocupa la degradación urbana progresiva del barrio, y consideramos, como punto de partida, la realización de este trabajo de campo recorriendo una a una todas las calles circunscritas a la delimitación de Casco Histórico o Conjunto Histórico de Almería que además tiene una catalogación de Bien de Interés Cultural», esgrimen desde la asociación, desde donde creen saber qué está fallando o, al menos, qué echan de menos en su barrio. «Faltan jóvenes, nuevos residentes, acciones ejemplarizantes, por parte del Ayuntamiento y también por qué no de otras administraciones, que contribuyan de forma efectiva a transformar el barrio más allá de meras acciones cosméticas puntuales que para nada abordan el problema real», expone su presidenta, que en este contexto lamenta que el Ayuntamiento ni siquiera haya respondido a la llamada de alerta que, altruistamente, han realizado. «No se trata tanto de una acción reivindicativa vecinal como de un acto de falta de responsabilidad municipal hacia este barrio», critica.

¿Una luz?

Desde el Consistorio almeriense están convencidos de que sus políticas recientes van en la dirección correcta. Son conscientes de que en este mandato se han desbloqueado actuaciones importantísimas para el futuro del Casco Histórico. El Hospital Provincial, que se financiará gracias al 1,5% Cultural del Gobierno, la apertura al tráfico de la calle Pósito, la reordenación urbanística en Almanzor o la reagrupación administrativa, con el edificio de la Gerencia de Urbanismo en Plaza Marín o con el avance en las obras de la Plaza Vieja, son algunos de estos hitos. En que no tarden en materializarse han comprometido buena parte de sus esperanzas de hacer despertar un barrio que quiere volver a ser brújula social y económica de Almería.

El movimiento vecinal tampoco se conforma con dejar a la improvisación todo lo que anuncia el horizonte. Recientemente, además de las acciones reivindicativas que nunca han abandonado, se ha establecido una sinergia muy productiva con el Colegio de Arquitectos de la capital. De esta alianza han salido iniciativas tan ilusionantes como el 'Encuentro de Ideas'. Este concurso entre jóvenes arquitectos de la ciudad ha consistido en que estos proyecten soluciones a problemas planteados por los propios vecinos en algunos micro espacios de su barrio como solares, fondos de saco... etc. Con premios para los proyectos ganadores, la asociación tiene hoy un material profesional con el que dar respuesta a problemas urbanísticos reales. Toda la documentación se ha puesto en manos del Ayuntamiento o la Junta con el objetivo de que si avanzan, lo hagan acompasando su paso con el de los vecinos, los que más interés tienen en que se dignifiquen sus calles.