Esta casa es una ruina

Urbanismo ha abierto casi 500 expedientes desde 2015

Almería. Al problema de las viviendas abandonadas, en Urbanismo trasladan que la Institución está atada de pies y manos debido a una ley de procedimiento administrativo que en este caso es de la más garantistas que existen. «Pueden pasar años desde que un expediente se abre hasta que se materializa la solución», explica el concejal del ramo Miguel Ángel Castellón. El también teniente-alcalde quiere quitar de la cabeza a todos aquel que lo piense, que «en ningún caso» existe inacción por parte municipal. Tiene datos: desde 2015 hay dados de alta un total de 478 expedientes de solares o edificaciones en toda la ciudad. Más de un centenar al año abiertos y dando pasos cortos por los peldaños de una escalera que se hace interminable.

«Tenemos que ser muy cuidadosos con este asunto porque el dinero de todos no está en ningún caso para pagarle los arreglos de su casa a un señor. Lo que tenemos que hacer es velar por que este cumpla las normas. Y esto es lo que hacemos», apunta Castellón. Según el edil, es aquí donde se complica todo. «El proceso llega a ser tortuoso. Primero va la Policía para ver si hay una situación de riesgo público en una vivienda, levanta acta y gira la información al área, que se apresta a mandar una inspección. Los técnicos redactan informe definiendo el tipo de ruina, riesgo... etc. e inician un expediente que se remite a los propietarios, si es que están localizables», explica el concejal. Esto en ocasiones, según continúa Castellón, no siempre ocurre, «por lo que hay que tirar de histórico, publicaciones en boletines... etc.». Si se da con ellos, se les hace llegar informes técnicos y jurídicos sobre la actuación que deben realizar y se abre un plazo de alegaciones que hasta que no concluye no se puede continuar con el procedimiento. Puede pasar año y medio.

«De no haber respuesta o no se atiende a los requerimientos, tras otra inspección se abre un nuevo expediente esta vez por orden de ejecución en donde se le vuelve a conminar a que actúe pero esta vez bajo pena de hasta 12 multas coercitivas», prosigue el edil. Añade que es una sanción al mes, por lo que hay que esperar otro año hasta que el Ayuntamiento se ve obligado a finalizar con un tercer procedimiento esta vez de ejecución forzosa: la Administración hace la obra y pasa la factura después.

Castellón explica que el Consistorio tiene salidas para agilizar este camino, aunque sólo puede hacerlo en casos de emergencia, de ruina inminente. Para todas estas ejecuciones subsidiarias, Urbanismo tiene una partida cada año. Con la de 2017, por ejemplo, se pagó íntegramente el apuntalamiento de 'el Patio' tras el derrumbe. Esta cantidad suele rondar los 100.000 euros. «Evidentemente necesitaríamos todo el dinero del mundo para arreglar todas las casas que están hoy abandonadas, pero ni lo tenemos ni podemos saltarnos el procedimiento administrativo», dejó claro el teniente alcalde.