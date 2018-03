El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto de urbanización de la Plaza Vieja La Plaza Vieja de la capital almeriense. / IDEAL La junta de gobierno da su visto bueno a contratar estos servicios a 'Ordaz Estudio de Arquitectura SLP', que tendrá cuatro semanas SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Miércoles, 21 marzo 2018, 02:48

Con la fase de obras de remodelación interior del antiguo Ayuntamiento encarando su recta final, el Ayuntamiento de Almería sigue avanzando en la tramitación administrativa de las fases restantes. Sin ir más lejos, en el día de ayer la junta de gobierno local aprobó adjudicar a la mercantil 'Ordaz Estudio de Arquitectura, SLP' el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización de la Plaza de la Constitución.

Según informó el Consistorio almeriense a través de un comunicado, el despacho tiene un plazo máximo de tres semanas tras la firma del contrato para redactar un proyecto que vendrá en este caso a completar la fase que actualmente está en ejecución y que afecta a la estructura y fachada del edificio de la Plaza Vieja. En este sentido, el documento a confeccionar no parte de cero. Existe ya un proyecto que se hizo en su momento por los técnicos y que ahora esta empresa tendrá que adaptarlo a las nuevas necesidades de la rehabilitación.

Ordaz tendrá la difícil misión a partir de ahora de justificar sobre el papel algunas cuestiones polémicas que han surgido a raíz de conocerse algunos detalles de la actuación. Entre ellos el que más ríos de tinta ha acaudalado es el del traslado o no del monumento en honor a los 'Coloraos'. El Pingurucho no aparece presidiendo el espacio central de la Plaza Vieja y desde el equipo de gobierno ya han trasladado su intención de no mover ni una coma de esta propuesta. Quieren una plaza completamente diáfana para, según aseguran, fomentar la actividad comercial y hostelera ganando capacidad en este espacio para la futura celebración de eventos culturales.

El Pingurucho iría fuera como así también los árboles que circundan la plaza. Esto ha provocado la contestación de muchos colectivos almerienses, que esperan que el equipo de gobierno reconsidere su postura. Ya se verá, mientras las obras en vigor acaban y se inician las de urbanización de la Plaza Vieja tras muchos años en 'stand by', desde el Ayuntamiento destacaron el desbloqueo de todas estas obras, para las que se han destinado una partida presupuestaria de hasta dos millones de euros.

La concejala de Fomento, Ana Martínez Labella, subrayó el «compromiso» del equipo de gobierno de llevar a término esta obra para que el Ayuntamiento y la Plaza Vieja vuelvan a convertirse en «referente de la ciudad, a nivel cultural, social y turístico, de forma similar a lo que ocurre en otras ciudades», señaló, tras desear que se cumpla su determinación de que esta zona sea el «principal eje de dinamización del Casco Histórico», apuntó.