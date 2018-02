La avería en un tren de Cercanías en Madrid retrasa el Talgo de la tarde más de hora y media Infraestructuras Los de Almería son los únicos trenes de larga distancia afectados en toda Andalucía ya que son los únicos que no viajan por vías de Alta Velocidad desde la capital española MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 23 febrero 2018, 18:43

El tren Talgo de la tarde, que debería arribar a la Estación Intermodal de Almería a las 21.29 horas de la noche, se apeará en la terminal almeriense con al menos unos 90 minutos de retraso. La razón, una avería en un tren de Cercanías que ha obligado a ADIF, titular de la infraestructura, y a Renfe, prestadora del servicio de transporte, a reordenar surcos y tráficos.

Según indicaron fuentes de Renfe, el entuerto, ya solucionado, ha provocado el retraso en la partida del tren y no sólo habría afectado al convoy almeriense sino que también habría provocado algunos retrasos en otros servicios de Cercanías y Media Distancia. Sin embargo, no habría afectado a otros trayectos de Larga Distancia de Renfe con Andalucía. La razón es que el Talgo entre Madrid-Chamartín y Almería es el único servicio de toda la red andaluza de trenes con Madrid que no utiliza las vías de Alta Velocidad en ningún trozo de su trayecto.

Los únicos convoyes que utilizan la red de Cercanías de Madrid para discurrir hacia el sur de España son los Altaria Madrid-Murcia-Cartagena y los Talgo Madrid-Almería. El resto de trenes (como los de Jaén o Badajoz) son de Media Distancia.