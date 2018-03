Atacan una sede de Comisiones Obreras en Almería Se trata de la delegación dedicada a la formación del sindicato, ubicada en Los Ángeles, y cuya fachada apareció este lunes manchada de pintura roja y pegatinas clamando por la unidad de España SERGIO GONZÁLEZ HUESO Miércoles, 28 marzo 2018, 13:12

Comisiones Obreras (CC OO) ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional esta semana que una de sus sedes en Almería ha sufrido un ataque. Los empleados que acudieron este lunes a su puesto de trabajo se encontraron una desagradable sorpresa, la fachada de la delegación estaba completamente cubierta por pintura y pegatinas con mensaje político. Ventanas, puertas y hasta un coche que estaba frente a este local acabaron manchados con pintura roja y amarilla, colores de la enseña española, la misma que también estaba presente en varias pegatinas que salpicaban la fachada clamando por la unidad de España.

Ubicada en la Colonia de los Ángeles, en esta sede de CC OO en Almería se dan los cursos de formación relacionados con el Servicio de Orientación Profesional. El secretario general de este sindicato en Almería, Antonio Valdivieso, espera que este ataque sea un hecho "aislado" y que responda simplemente a un acto "vandálico" y no tenga tintes políticos. Y así lo espera porque no querría que se perturbara la tranquilidad de los trabajores que allí realizan su labor. "Por si acaso, este desagradable episodio ya se ha puesto por nuestra parte en conocimiento de la Policía y también de la secretaría regional de nuestro sindicato", ha explicado Valdivieso, que según ha podido constatar este hecho no pertenece a una actuación conjunta y organizada contra otras sedes de CC OO a lo largo del país.

Por el momento, las pegatinas ya se han retirado y están a la espera de que el seguro se haga cargo de un siniestro que en todo caso no ha afectado nada más que a la fachada, donde tampoco se han producido roturas o sustracciones.