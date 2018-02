Lío en la asamblea de la Entidad de Conservación de El Toyo, que seguirá cinco años más Parte de los vecinos critica la "chapuza" y el "escándalo" que supuso la reunión, donde hubo quejas desde el principio hasta el final SERGIO GONZÁLEZ HUESO Almería Martes, 6 febrero 2018, 12:56

La Entidad de Conservación de El Toyo, ente autónomo encargado del mantenimiento, la limpieza y la seguridad de este barrio de la capital, seguirá ejerciendo su labor al menos durante cinco años más. Así lo votaron ayer mayoritariamente en la asamblea los propietarios que tomaron parte en una votación que se celebró entre críticas y que se alargó hasta altas horas de la noche. En la misma se enfrentaron dos bloques antagónicos, uno a favor de la pervivencia de la Entidad, que creen que su desaparición sería el fin del barrio tal y como lo conocen, y otro en contra de su gestión y, sobre todo, del coste mensual que supone para el vecindario que los servicios lo preste esta empresa y no el Ayuntamiento directamente. Estos últimos, reunidos bajo el paraguas de la asociación La Unión de El Toyo, han manifestado esta mañana su contrariedad por el modo de proceder municipal en la citada reunión.

Bajo el título de "de la chapuza al escándalo" han remitido a los medios un escrito en el que, si bien creen un avance el hecho de que la continuidad de la Entidad sea por cinco años y no por 25, como estaba previsto en un principio, también han puesto en tela de juicio cómo gestionó la jornada el Ayuntamiento, institución a la que acusan de urdir todo tipo de estratagemas para dirigir la votación a su favor. Cabe recordar que desde el área delegada siempre se ha defendido la continuidad de la Entidad de Conservación, conscientes de que el Consistorio no cuenta con recursos suficientes como para mantener del mismo modo que se hace ahora esta barriada privilegiada de la capital.

Desde la asociación La Unión de El Toyo han criticado los problemas que se pusieron a la hora de entrar en la asamblea a muchos propietarios, a quienes tampoco se les habría informado de cuánto valor tenían sus respectivos votos teniendo en cuenta los coeficientes que se derivan de la parcela que ocupan sus propiedades. Asimismo, estos vecinos reconocen que les sorprendió en primer lugar que apareciese una modificación de los estatutos de última hora como fruto del acuerdo previo entre el PP y el PSOE. "Los 25 años de duración mínima que se proponían sin fundamento alguno, se quedan en cinco. Este cambio, aun siendo positivo, suponía la invalidez de todas las delegaciones de voto, en cuanto que la situación es nueva y no se sabe la opinión de los representados. Se pidió que con ella y otros cambios fruto del debate se convocase una nueva asamblea. Todo inútil, la mesa era un frontón", critican desde el colectivo. Tras este 'conflicto' vinieron otros, según su versión, como por ejemplo la elección del Consejo Rector. Esta asociación califica de "escándalo" que el Ayuntamiento lo constituyese sólo con miembros a favor de la Entidad de Conservación, algo que para ellos no era fiel a la representatividad que existía en la asamblea. Tras mucho negociar (la asamblea duró más de cinco horas) se logró llegar a una situación de cierto equilibrio, lo que no evitó que la votación, de la que aún no hay datos oficiales, saliera contraria a sus tesis.

La Entidad sacó adelante su presupuesto y la modificación de estatutos para alargar su vida, lo que no evitará que estos vecinos lleven el caso a los tribunales, tal y como ya adelantaron en su día.

Por parte del Ayuntamiento se espera que a lo largo del día de hoy den a conocer los resultados de la votación y su valoración de la misma.