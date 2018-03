Asaja advierte de que las negociaciones UE-Mercosur pueden perjudicar a Almería Adoración Blanque, secretaria general; y Francisco Vargas, presidente de Asaja Almería. / J. E. R. Muestra su preocupación ya que «la UE ofrece automoción y tecnología a cambio de ser permisivo con vacuno, frutas y hortalizas» J. E. R. ALMERÍA Jueves, 1 marzo 2018, 01:34

En estos momentos se está llevando a cabo una nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur, recordaron en Asaja, desde donde informaron que «no están exentas de protestas entre los agricultores por su repercusión sobre el sector agrario debido al oscurantismo que se mantiene sobre unas negociaciones que deben finalizar el 2 de marzo, según fuentes del propio Mercosur y que abriría las fronteras europeas a productos agrarios de esta región según la misma fuente».

Tal y como denunciaron desde el Copa-Cogeca, que aglutina a las organizaciones agrarias europeas, «el coste de este acuerdo se aproxima a los 7.000 millones de euros para el sector agrario».

Los cítricos, y el sector cárnico, recordaron en Asaja, «se apuntan como los sectores más damnificados, pero qué duda cabe que con el gran potencial productor y exportador que estos países tienen, que inevitablemente también repercutirá sobre el sector de frutas y hortalizas aunque aparentemente no entre en la oferta europea, ya que países como Brasil presentan una importante tendencia de crecimiento en la producción de melón y ya es el cuarto productor mundial de sandía, lo cual hay que tener en cuenta a la hora de prever el futuro de estos productos».

España es el principal proveedor de melón a la Unión Europea, la campaña pasada se exportaron algo más de 232.000 toneladas, seguida muy de cerca por Brasil que ocupa el segundo lugar con más de 225.000 toneladas, siendo además los primeros en llegar al mercado ya que lo hacen durante el invierno y primavera temprana junto a otros competidores africanos como son Marruecos y Senegal. «Con lo cual abrir más las puertas a estos competidores no va a salirnos gratis», señaló Asaja.

En el caso de la sandía, Brasil es el cuarto productor mundial (el segundo es Turquía) y aunque en ventas a la UE no ocupa un lugar destacado (la campaña pasada introdujeron 65.352 toneladas), tiene una producción de más de dos millones de toneladas, lo que lo convierte en un potencial proveedor.

Ante este escenario Asaja-Almería muestra, además, su preocupación por la tendencia a la baja que están registrando las tradicionales producciones de primavera, ya que se está reduciendo la apuesta del agricultor almeriense por el melón, pero que también podría trasladarse en un futuro a la sandía, a pesar de que las previsiones expresadas desde la Delegación de Agricultura hablan de un incremento en la superficie para esta fruta veraniega».

La pasada campaña la provincia exportó un 18% menos de melón por el que también obtuvo un menor valor en esas ventas y por supuesto para el agricultor. «Melón y sandía que suponen un desahogo al agricultor almeriense en los últimos años están siendo cada vez menos rentables, ya que cuando llegamos al mercado europeo éste ya se encuentra invadido por producciones extra comunitarias, quedando para nosotros el hueco que dejan que a veces no permite alcanzar unos precios dignos y acordes con la calidad que ofrecemos», señaló Francisco Vargas, presidente provincial.

Además las importaciones procedentes de África son «cada vez más numerosas, lo que ha hecho que incluso marcas que nacieron en la provincia produzcan en estas áreas, introduciendo en el mercado los productos en el momento en que aún no tenemos producción, por lo que si no obtienen una calidad adecuada puede traer perjuicios a las producciones almerienses al ser rechazadas por los consumidores o si no tuvieran la aceptación que debieran», apuntó Asaja.

Las importación de productos de Mercosur, explicó la patronal, la realizan grandes empresas de importación cuyo objetivo es aumentar los márgenes, que ya son muy amplios, a la par que proveerse de producto barato para el agricultor para renunciar a las producciones europeas que ostentan mayor calidad y donde los agricultores no están dispuestos a regalar su producto.

Por ello «insistimos en la amenaza que para nuestras producciones supone la llegada de un mayor número de producciones de Países Terceros, que no cuentan con el mismo 'celo' de autoridades y de la gran distribución a la hora de exigir los mismos requisitos que a las producciones nacionales a las que presionan para producir bueno, bonito y sobre todo barato, muy barato».