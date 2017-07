Los arquitectos piden suspender la licitación del proyecto de segunda fase del parque de la Familias Niños y padres disfrutan de una de las atracciones del Parque de las Familias. / IDEAL El Colegio presenta un recurso al considerar «impreciso» el objeto del contrato de redacción y por exigir a los licitadores una «excesiva» solvencia económica y financiera SERGIO GONZÁLEZ HUESO Lunes, 3 julio 2017, 01:25

El Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) ha presentado un recurso de reposición contra los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el contrato de licitación que el Consistorio almeriense ha publicado recientemente para la redacción del proyecto de ejecución de la segunda fase del Parque de las Familias. En virtud del cual, solicitan la suspensión del trámite de contratación como medida cautelar hasta que se resuelvan sus alegaciones.

Según el documento aportado por el COAA, con entrada en el registro el 23 de junio, son varios los motivos que les han llevado a presentar el recurso. Concretamente son cinco y entre todos ponen en cuestión un procedimiento por el que ya la oposición desveló sus reservas, no tanto ya por cuestiones de ámbito técnico sino por la falta de oportunidad de un proyecto grandilocuente al que nunca han considerado prioritario para los intereses de la ciudad por su alto coste.

Los arquitectos, por su parte, creen que la última convocatoria publicada por el Ayuntamiento vulnera varios puntos de la Ley de Contratos del Estado. Entre ellos, la premisa de que «el objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado», apuntan. Para el COAA, ni el pliego de cláusulas administrativas ni el de prescripciones técnicas «definen con claridad cuál debe ser el objeto del concurso». Es decir: «No hay un programa de necesidades claro», arguyen. Así lo trasladan en un primer punto en el que cuestionan la especificidad de una convocatoria en la que no se aclara ni «qué tipo de obras son» o «cuál es el ámbito de actuación», para ellos mal definido en el objeto del contrato.

Tras poner en entredicho otras consideraciones técnicas como que no se facilite el programa de necesidades para ofertar prestaciones complementarias, dan a conocer que el anteproyecto municipal que debe servir de base a los licitadores para presentar sus proyectos no ha sido puesto a disposición de los interesados. Esto les hace pedir más concreción, la información que falta y que se especifique si existe o no un anteproyecto del que partir.

Otra de las deficiencias detectadas en los pliegos, según la alegación del COAA, es la cantidad presupuestada para la licitación. Dado que falta información precisa, «no es posible contrastar» los honorarios de los profesionales en su adecuación al valor del mercado, señalan, apuntando que «no es lo mismo actuar sobre cinco o diez hectáreas».

La solvencia económica

Asimismo, los arquitectos alegan contra la «excesiva» solvencia económica y financiera que exige el contrato a los licitadores. Según explican, el Consistorio pide como requisito que se acredite un volumen de negocio en los años precedentes al concurso que «suponen una infracción de los principios generales que debe regir toda contratación administrativa».

Así lo aseguran haciendo alusión a la Ley de Contratos del Sector Público, que vela por la libertad de acceso a las licitaciones y la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, independientemente de cuánto ganen. Solicitan que se atempere la exigencia municipal para que se pueda salvaguardar «la libre competencia en la selección de la oferta económica más ventajosa», dicen.

El resto de 'peros' que pone el Colegio de Arquitectos a la convocatoria son técnicos. Como por ejemplo la también «excesiva» valoración que se hará sobre la oferta económica, que representará a la hora de adjudicar la redacción del proyecto el argumento de mayor peso. Según la alegación, debería otorgarse una mayor puntuación a los aspectos técnicos, pues la mayor calidad de la propuesta técnica creen que «redundará en beneficio de la actuación», y no al revés.

Por todo ello se solicita a la Gerencia de Urbanismo que admita el recurso y modifique los pliegos en consecuencia. Como la dilación de este trámite puede ocasionar perjuicios a los licitadores en una convocatoria que está abierta actualmente, se insta a la Administración municipal a la suspensión cautelar del proceso de licitación tal y como se encuentra.

Cabe recordar, que fue el pasado 16 de junio cuando el Consistorio licitó la redacción, con un presupuesto de 180.000 euros, de un proyecto que viene a sumar 105.000 metros cuadrados de superficie, aproximadamente, contenidos entre el actual Parque y el Auditorio Maestro Padilla, incluyendo los terrenos del antiguo recinto ferial.