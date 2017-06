Menos aprobados y mejores calificaciones en la Selectividad Los alumnos, preparados antes de comenzar uno de los exámenes de la Selectividad. / IDEAL Los suspensos en las Pruebas de Acceso a la Universidad aumentan en un punto aunque la nota media también sufre un incremento J. L. PASCUAL Almería Viernes, 23 junio 2017, 05:20

Ayer se dieron a conocer las notas de EvAU, las Pruebas de Acceso a la Universidad celebradas del 12 al 14 de junio. Este año el porcentaje de aprobados bajó un punto con respecto al año pasado situándose en un 94 %. Lo que sí subió es la nota media que alcanza un 6.7 frente al 6.61 logrado por los estudiantes en 2016.

De los 2.991 estudiantes, procedentes de Bachillerato (LOE y LOMCE) y Ciclos Formativos de Grado Superior de Almería capital y provincia que se presentaron, aprobaron el 95.39 % de los hombres y el 92.30 % de las mujeres. La mejor nota alcanzada, un 10, la consiguió un estudiante del C. D. P. Colegio Internacional SEK Alborán. Las segundas mejores notas son de dos estudiantes que comparten un 9.95, pertenecientes a este mismo centro ejidense y al IES Azcona de la capital. En cuanto al número de suspensos se sitúa en 169, frente a los 124 del año pasado. De los estudiantes que este año no han superado la prueba, 51 son hombres y 118 son mujeres. Una vez publicadas las calificaciones se abre el plazo para solicitar la revisión de las mismas, que tendrá vigencia desde hoy hasta el 27 de junio. En caso de disconformidad, el estudiante podrá solicitar la revisión de una o varias materias. El trámite lo deberá realizar por internet, accediendo al mismo punto electrónico de consulta de calificaciones. Antes de que el ejercicio sea evaluado nuevamente por un especialista distinto al que realizó la primera corrección, se comprobará que no existen errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final. Cabe recordar que este año como novedad no existe la posibilidad de sólo reclamar la corrección de errores administrativos sin bajar la nota del examen.

Con este nuevo sistema cuando un alumno solicite la revisión se le se realizará una nueva corrección y la nota obtenida hará media con la anterior, por lo que siempre hay un cambio en la nueva nota tanto para mejorar como para empeorar. Una vez se publiquen las notas definitivas la Universidad las comunicará a DUA para su actualización en el sistema. Los estudiantes deberán realizar la preinscripción aunque hayan solicitado revisión de alguna calificación. Podrán solicitar la admisión en alguno de los 32 Grados que oferta la Universidad de Almería. Para el próximo curso 2017-18 el total de plazas ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso en títulos de Grado es de 3.270. El plazo de preinscripción en los Grados ofertados por las Universidades Públicas de Andalucía será del 23 de junio al 5 de julio. Se deberán realizar por internet dentro de la página web del Distrito Único Andaluz. La normalidad ha sido la tónica predominante en este proceso que se ha celebrado de manera simultánea en siete sedes de la provincia para mayor comodidad de los alumnos.