Las AMPAS reclaman recuperar la gestión de los comedores escolares La marea naranja se concentró a las puertas del CEIP Goya coincidiendo con la apertura matinal del centro. / JOSÉ LUIS PASCUAL Más de un centenar de personas se dieron cita en el CEIP Goya para protestar por la implantación del modelo de catering en el servicio J. L. P. ALMERÍA Sábado, 5 mayo 2018, 01:52

El AMPA Rafael Florido del CEIP Goya llevó a cabo ayer una protesta a las puertas del centro educativo ante la inminente desaparición de los comedores escolares gestionados por estas asociaciones a manos de concesionarias, empresas de catering, que están compitiendo en los concursos de contratación con ofertas a la baja.

Alrededor de un centenar de padres se sumaron a esta iniciativa con la que quisieron dejar claro que están en contra del modelo impulsado durante los últimos años por la Consejería de Educación, en el que entienden que se prima el precio del servicio por encima de unos parámetros de calidad en la comida para los escolares.

Esta inercia ha motivado que durante los últimos años estas asociaciones casi hayan desaparecido de las concesiones, quedando en la actualidad en Andalucía cuatro centros en Almería y uno en Granada como último reducto de un sistema que creen que ha beneficiado a los estudiantes, pero también al comercio local y más cercano.

Mireia García, presidenta del AMPA Rafael Florido pidió ayer que «se revierta el proceso de adjudicación de los comedores escolares para que las AMPAS podamos seguir llevando la gestión, ya que este modelo es el adecuado al fomentar hábitos de vida saludable y dar comida de calidad que sabemos que ninguna otra empresa nos la va a garantizar». La asociación ha concurrido al concurso con empresas de catering en una situación de «desventaja», debido a que «nuestra puja económica no se puede asemejar a la de grandes empresas que siempre acaban llevándose la licitación». En concreto, la empresa concesionaria podría acabar aplicando una rebaja de hasta un 23% al precio ofertado por el menú por esta AMPA.

Peor servicio

Mireia García recordó que «estos precios tienen que repercutir en la calidad de la comida, en el personal y en todo el servicio. Nosotros no tenemos ánimo de lucro, mientras que estas empresas se dedican a hacer ofertas insostenibles». En este sentido, ya existen precedentes en otros centros de empresas que han dejado el servicio una vez iniciado y la Consejería de Educación ha tratado de rescatar la gestión del AMPA, aunque al mismo precio.

Hasta el momento, la gestión de las madres y padres del centro ha permitido que se distribuyan hasta cinco kilos de producto ecológico al mes, mientras que a partir de ahora, confiesan los usuarios, desconocen «cuál va a ser la comida», porque conocen casos en los que «se ha bajado la calidad de la carne o el pescado y ha habido quejas». Representantes del AMPA tuvieron la oportunidad de reunirse previamente con la delegada provincial de Educación, Francisca Fernández, aunque no obtuvieron la respuesta esperada, ya que aseguran que «nos dijo que no podía hacer nada porque es una adjudicación pública y legal con todos con las mismas condiciones para la adjudicación».

Concurso por resolver

Desde la administración autonómica, tras conocer esta reivindicación, se quiso trasladar un mensaje de «tranquilidad y normalidad», ya que «la adjudicación de estos comedores aún no se ha producido, ya que la Agencia Pública Andaluza de Educación se encuentra aún valorando las ofertas recibidas». En este sentido, la Junta de Andalucía aclaró que «el proceso se inició en febrero y la presentación de la documentación se cerró un mes después. El servicio de comedor escolar va a seguir funcionando de la misma forma en estos centros escolares, ya que se han licitado en la modalidad de cocina 'in situ'. De igual forma, la Consejería de Educación recordó que «en el proceso de licitación de estos comedores se han tenido en cuenta las peticiones de las asociaciones de madres y padres con objeto de posibilitar la participación de las AMPAS en la contratación». El PP estuvo representado en la manifestación por la parlamentaria andaluza, Aránzazu Martín, que señaló que «llevamos desde el 2014 luchando por estas familias que se han visto amenazadas con la privación de que las AMPAS pudieran seguir llevando la gestión de los comedores escolares. En el 2016, con nocturnidad y alevosía, se cambiaron los criterios y el sacrificio de las familias no ha servido».