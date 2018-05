Alumnos de la Escuela de Artes denuncian el «trato hostil» que sufren de una docente La Inspección está actuando en el caso y se espera en breve el informe. / IDEAL Los estudiantes de Grabado y Técnicas de Estampación alertan de que la situación es insostenible y hay una inspección abierta J. L. P. ALMERÍA Sábado, 12 mayo 2018, 00:47

Un auténtico infierno, eso es lo que aseguran que están viviendo los alumnos de Primero del módulo superior de Grabado y Técnicas de Estampación en el trato con una de sus profesoras, de iniciales C. L. M., de la que denuncian «un trato hostil» que ha llevado a una situación de ansiedad a algunos de estos estudiantes y a otros, directamente, a abandonar el centro o marcharse a otro. La problemática, denuncian estos alumnos, no es exclusiva de ellos, ya que la profesora también habría tenido problemas con algunos de sus compañeros que habrían derivado, incluso, en agresiones físicas.

Los gritos y enfrentamientos fueron denunciados en su día ante la Delegación territorial de Educación que comenzó una inspección que sigue pendiente de resolver. Mientras, este grupo de estudiantes alertan de que la situación es insostenible y que la docente «hace comentarios de todos los alumnos y en las evaluaciones presentó, incluso, cuestiones personales y hasta médicas».

Esas evaluaciones llegaron hasta los estudiantes que no dan crédito de lo que C. L. M. ha señalado sobre ellos. Además, avisan que «hay una desmotivación total, compañeros que quieren cambiar de escuela y una profesora que se marchó a Granada por una agresión física que no llegó a denunciar».

Del mismo modo, destacan que «ya no quieren venir Erasmus, vinieron un grupo desde Italia y no quieren repetir porque se les trató mal». Lamentan que «se nota claramente que actúa desde la impunidad y la certeza de que se va a mantener en su puesto de trabajo pese a estos comportamientos».

El director de la Escuela de Artes, Juan Ramón Muley, reconoció a IDEAL que «la inspección está elaborando el informe correspondiente a instancia de la denuncia presentada por los alumnos y se encuentra, ahora mismo, en proceso de trámite».

Muley destacó la labor de mediación que se ha venido realizando por parte del centro educativo, que ha incluido reuniones por separado con alumnos y con la propia profesora. El director apunta que «hemos hablado con la docente y nos dice que son alumnos poco aplicados, que no van con regularidad a clase y que en esas circunstancias es muy difícil trabajar».

Sobre los comentarios efectuados por la profesora en la evaluación, Juan Ramón Muley abunda que «no son habituales, como tampoco es normal que esas evaluaciones acaben en manos de los alumnos». La tutora de este curso respalda a los estudiantes hasta el punto de admitir que «este no es un problema de este año, viene de largo, en concreto desde que esta profesora está aquí. No se puede decir que esto es cosa de este grupo porque el año pasado, por ejemplo, estábamos igual».

De igual forma, señala que «tuvimos una reunión en la que todos los compañeros coincidimos en que esta señora debía cambiar su actitud, pero nos dijo que le daba igual e incluso mandó a callar a una de las jefas de estudios». La responsable de este grupo admite que «es un tema duro que ha provocado estrés en algunos compañeros. La directiva está con las manos atadas en este asunto».