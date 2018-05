Alumnos del IES Celia Viñas representan 'Oxígeno18' para denunciar el machismo Estudiantes, profesores y personal de servicio participaron en esta representación. / IDEAL El AMPA del centro aprovechó el evento para reivindicar una mayor apuesta por las artes escénicas en el horario lectivo J. L. P. ALMERÍA Lunes, 14 mayo 2018, 00:53

La representación 'Oxígeno18', en el IES Celia Viñas, con guión, dramaturgia y dirección de los profesores Alberto Asencio, Luis Serrano y Adrián Zapata nació con un doble propósito. Por un lado, la «necesaria denuncia de actitudes y situaciones misóginas, machistas, de degradación hacia la mujer, de violencia de género, muy presentes, a nuestro pesar, en nuestro día a día», y por otro, como componente revolucionario, donde se le otorgue a la mujer desde todos los ámbitos de la sociedad simplemente: su lugar. El resultado fue, según los organizadores, un espectáculo de denuncia social que partiendo de lo más sórdido evoluciona hacia la esperanza y el futuro.

Varios fueron los motivos por los que quisieron recuperar la tradición teatral: la realización de un montaje escénico con respeto; la disposición para superar estereotipos y prejuicios; el camino de maduración y superación personal; así como el vehículo de interacción social y cohesión para el alumnado.

En la actividad intervinieron casi medio centenar de alumnos, algunas profesoras y personal de administración y servicios del mencionado instituto que pudieron comprobar el hondo calado de una propuesta teatral escenificada por un nutrido grupo de adolescentes. Ahora se cuestionan temas como la falta de apuesta de las autoridades educativas por los beneficios de las Artes Escénicas para el alumnado, ya que recuerdan que actividades del tipo 'Oxígeno18' son factibles tan sólo como algo extraescolar, fuera del currículo. Los organizadores se preguntan «cómo no se integra la actividad teatral dentro de las programaciones, henchidas de protocolos de buenos propósitos, pero ausentes en muchas ocasiones de un contenido real y vivencial. Cómo no se potencia a nivel institucional este tipo de prácticas tan necesarias no ya por la labor de concienciación social que puedan suponer sino por la contribución que realizan en la formación integral de los adolescentes. Cómo no se proponen en los centros de enseñanza materias relacionadas con las artes escénicas en vez de otras orientadas hacia cuestionables intereses burocráticos».

Igualmente, se resaltó la complicidad de madres y padres que también valoraron de forma muy positiva lo que supone descubrir como sus hijos se han comprometido con una causa solidaria, en este caso realizando un donativo destinado a APRAMP. Los organizadores destacaron que esta actividad se haya tenido que ir modelando en horario vespertino y en el tiempo libre de todos los participantes «ya que el corsé curricular no facilita en muchas ocasiones dichos planteamientos. Por supuesto, no hablamos en ningún momento de virtuosismo, ni de un alumnado nacido por y para el escenario, sino tan sólo del bien individual, grupal y social que este tipo de actividades generan entre el alumnado y sus familias y por ende, el clima armónico que puede otorgar a la Comunidad Educativa».

El AMPA del IES Celia Viñas ya piensa en futuros proyectos y dejó patente que va a seguir reivindicando el teatro en las aulas por lo que aporta al alumnado.