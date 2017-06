Los ritos para encontrar amor y fortuna en la Noche de San Juan La costa se ilumina entre conjuros que se queman al son de la música y la luz de las hogueras JUANJO AGUILERA Almería Viernes, 23 junio 2017, 14:58

Puede que esta no sea la noche más corta de 2017 como se cree -en realidad fue la del pasado 21 de junio, justo cuando entró la segunda estación del año-, pero si no es así la creencia es que lo sea y se acepte como tal la noche del 23 de junio, que puede que sea unos minutos más larga que la del 21, pero de lo que no cabe duda alguna es que la de hoy es la noche más mágica del año.

Almería se rinde hoy a la magia de la luz de unas hogueras que los pueblos del hemisferio norte encendían hace miles de años dicen que para atraer la fuerza del sol y que este no se apagara. Y no lo hace, aunque sea de manera figurada, porque esta es la noche en la que la magia se adueña de una costa que se ilumina hasta la madrugada del día siguiente y que responde a una tradición que puede ser celta, romana o griega, aunque la actual nace de esos ritos paganos 'acogidos' por el cristianismo, que además es de San Juan del único que celebra su nacimiento -este se produce seis meses antes del de Cristo- y no su muerte.

Desde horas tempranas, las playas de la costa o las zonas de agua del interior almeriense empiezan a ser ocupadas por grupos de familias o de amigos que preparan una fiesta que se desata hacia la medianoche, momento en el que cumplir los rituales con los que atraer la buena suerte y purificar el alma. Antes, las barbacoas dan el calor y la fuerza necesarias para que no decaiga la noche en la que escenificar los rituales con los que hacer realidad los deseos.

Ritos para cumplir deseos

1. Saltar una hoguera o meterse en el mar y saltar olas, pero para este 'conjuro' hay que entrar de espaldas al agua. Si se saltan nueve olas dando la espalda al mar, se consigue también la eliminación de energías negativas y aumentar la fertilidad femenina.

2. Lavarse la cara a medianoche con la intención de mantenerse guapos todo el año. Este deseo advierte de que esa noche nadie puede mirarse al espejo después de bañarse si se quiere que el hechizo sea efectivo.

3. Para conseguir un deseo: Es necesaria una rama hiedra común y poner un mensaje positivo en un papel. Ambas cosas deberás ponerla bajo la almohada y prender una vela blanca, antes de irse a la cama, dejándola que se consuma. La cera que haya quedado se coloca junto al papel y la hiedra. Al día siguiente hay que quemar el papel y enterrarlo todo bajo tierra para que haga fructificar tus esperanzas.

4. Para encontrar el amor, ante de la medianoche, hay que encender dos velas rojas en tu dormitorio. Escribe en un papel tu nombre y el de la persona a la que deseas atraer. Luego se hierven tres partes de milenrama, tres de lavanda, tres de verbena, 12 pétalos de rosa roja y una parte de jengibre. Una vez hecho esto, cuela la infusión y déjala enfriar. Después rocía con ella tu dormitorio. Dobla el papel con el resto de la cera y guárdalo bajo la almohada. Se dice que es probable soñar sobre el futuro sentimental.

5. Para atraer el amor y la riqueza, recoge verbena el día de San Juan cuando en el cielo no pueda verse el sol ni la luna. Si sales a buscar un trébol esa noche debes tener en cuenta que uno de dos hojas atraerá a un amante; de tres, te servirá de amuleto; de cuatro, proporcionará dinero y amor, y de cinco, será un imán para las riquezas.

Estos son algunos de los ritos o creencias que se utilizan en la Noche de San Juan, pero más allá de que se cumplan o no, lo mejor es divertirse en una noche mágica.

Felicidades.