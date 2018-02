Almería llega a Fruit Logistica con la vista puesta en el clima y el transporte El consejero, Rodrigo Sánchez Haro, en su visita a Fruit Logistica, con la delegación de Vicasol. / J.E.R. Cerca de 800 almerienses se han dado cita en la XXVI edición de una feria, Fruit Logistica, que se ha convertido en un referente para el sector hortofrutícola ÁNGEL ITURBIDE ALMERÍA Jueves, 8 febrero 2018, 01:10

A las 8 de la mañana despegaron del Aeropuerto de Almería los dos charter que trasladaron a la delegación almeriense a la feria Fruit Logistica que se ha convertido a lo largo de sus 26 ediciones en cita obligada para los productores de fresco e industria auxiliar a nivel mundial. Las cifras así lo avalan. Durante la pasada edición 75.000 personas pasaron por las instalaciones de Messe Berlín durante los tres días en los que se prolonga esta feria profesional muy esperada por productores y comercializadores. También durante la última edición estos visitantes profesionales viajaron de 130 países diferentes hasta la capital alemana, lo que supuso un incremento del 5% sobre los datos del año anterior. Fueron más de 3.100 expositores llegados de un total de 84 países de los cinco continentes los que mostraron su amplia gama de productos al resto de profesionales.

En este contexto aparece Almería con sus dos vuelos procedentes de Almería a los que hay que sumar los que ya se habían trasladado con anterioridad hasta la feria.

Unos a exponer sus productos bajo el paraguas de la Junta de Andalucía que de la mano de Extenda ocupan una superficie de 500 metros cuadrados dedicados a las empresas de Andalucía; otros a exponer por su cuenta en los diferentes pabellones de la feria; y los terceros que viajan sin expositor a mantener contactos con clientes y planificar futuras campañas. Todos ellos con el objetivo de vender y llevar cada vez más lejos el nombre de Almería.

En la trastienda, dos preocupaciones importantes como son la escasez de agua y el cambio climático que está haciendo que se vayan variando los calendarios de producción, si bien las campañas se van prolongando a lo largo del año.

Ya en los pasillos del pabellón andaluz el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, mostró su apoyo a los empresarios. El consejero estaba acompañado por el delegado, José Manuel Ortiz, y la delegada del Gobierno, Gracia Fernández, así como responsables de la consejería.

Agua y transporte

En declaraciones a los periodistas desplazados a la feria Rodrigo Sánchez destacó la presencia andaluza en Fruit Logistica por tratarse de «una oportunidad única para visualizar nuestras empresas en el exterior, en todos los mercados europeos y poner de manifiesto nuestro potencial productivo y de comercialización». El consejero destacó también la presencia de cuatro puertos andaluces: Almería, Motril, Algeciras y Huelva «lo que pone de manifiesto la importancia de esta feria».

Entre los retos a los que se enfrenta al sector hortofrutícola, el consejero de Agricultura destacó el del agua. «La provincia tiene 179 hectómetros cúbicos de déficit hídrico. Cada administración pública debe acometer y ejecutar sus competencias. Cuando me hablan de pactos del agua yo soy favorable a llegar a los acuerdos que sean necesarios, pero previamente cada uno de nosotros debemos acometer nuestras competencias». En este sentido Rodrigo Sánchez explicó que «Almería tiene unos 150 hectómetros cúbicos si se llevaran a efecto las obras que tiene pendientes de ejecutar la administración general del Estado. Estamos hablando desde la depuradora de El Ejido, Roquetas, la ampliación de la desaladora de Carboneras a 80 hectómetros cúbicos, la reparación de la desaladora del Almanzora, etcétera. Por parte de la Junta de Andalucía tenemos obras pendientes, algunas en fase de licitación como la depuradora de Antas, la de Níjar (en construcción), obras que pueden aportar alrededor de 3 hectómetros cúbicos. Así pues, los pactos que sean necesarios se suscriben, pero cada administración pública tenemos que ejecutar nuestras competencias».

El responsable de la agricultura citó el transporte como el segundo reto al que se enfrenta el sector en Andalucía. «Es fundamental que podamos sacar al exterior en el menor tiempo posible y con la máxima calidad nuestros productos, para lo que es clave el Corredor Mediterráneo. Cuando me dicen que en 2023 vamos a tenerlo hay que acelerar todos los procedimientos. La mejor manera de conseguirlo es que venga recogido en los presupuestos y que se ejecuten. Que no ocurra como en años anteriores que hemos tenido 500 millones de euros y no se han ejecutado. Lo que necesitamos es que las obras se hagan».

Dentro de esos retos a los que se enfrenta el campo Rodrigo Sánchez Haro se refirió a la necesidad de «seguir avanzando en la digitalización del campo, adaptar nuestra oferta a la demanda. En ese aspecto la consejería de Agricultura está liderando un proyecto de trazabilidad y big data a nivel europeo en el que están presentes nueve países y 20 regiones de Europa y lo que queremos es adelantar escenarios futuros que se puedan dar.

En cuanto al cambio climático y la modificación de los calendarios de producción Sánchez Haro explicó que «lo que nos está produciendo ahora mismo es fundamentalmente la escasez de agua, nos está trayendo sequía y ahora debemos paliar de manera coyuntural esos daños. Contra la sequía hemos puesto en marcha distintas actuaciones. Henos apostado de manera clara por los seguros agrarios. Se ha incrementado un 40% la cantidad destinada a seguros agrarios en el presupuesto de 2018 con respecto a 2017 y debemos tener claro que el agricultor debe contratar esos seguros para que lo protejan y le den cobertura».

En este sentido se refirió a los daños causados por los tornados del día de Reyes asegurando que la línea de su consejería es la de «paliar los daños en los invernaderos» pero alertó de una carencia importante que tiene el sector ya que «el 20% de los invernaderos tiene más de 20 años y estos son los que más daños sufren cuando se producen estos fenómenos. Hemos sacado un plan con 10 millones de euros para renovar invernaderos y un plan a cinco años, un plan renove, para ese 20% de invernaderos para poder renovarlos y adaptarlos a las necesidades del mercado».

Por último, el consejero de Agricultura se refirió al problema de los residuos diciendo que se estaba trabajando en la buena dirección porque «no podemos permitirnos el lujo de que Almería no tenga solucionado el problema de los residuos. Necesitamos medidas contundentes que nos hagan mirar al futuro con tranquilidad».

Y ese mirar al futuro es lo que seguirán haciendo hoy los almerienses en Berlín: seguir estableciendo contactos para continuar llevando a todo el mundo lo mejor que dar esta tierra, unas frutas y hortalizas cada vez más apreciadas».