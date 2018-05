«Almería tiene áreas de interés estratégico para la política exterior de España» El general Martín Cabrero, ante las dependencias del Cuartel General de la Brigada de La Legión. / BRILEG Juan Jesús Martín Cabrero General Jefe de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII' «Creo que transmitimos imagen de institución seria, fiable, con valores, cercana a la ciudadanía» JOAQUÍN TAPIA ALMERÍA Viernes, 1 junio 2018, 03:31

Se cumple hoy, 1 de junio, veintitrés años de presencia de La Legión en Almería. «En esa fecha, de 1995, se crea la Brigada de La Legión y este es un hito fundamental en nuestra historia. La creación de una gran unidad interarmas legionaria significa para La Legión, adquirir un conjunto de capacidades de combate que, hasta entonces, no tenía y nos permitió poder participar en operaciones con todos los medios orgánicos de La Legión».

Considera el General Jefe de la Brigada de La Legión 'Rey Alfonso XIII', Juan Jesús Martín Cabrero a quien agradecemos que haya querido acceder a la entrevista de IDEAL, con ocasión de sus muchos años vividos en Almería y su despedida del mando de General de La Legión.

-De la Brigada de La Legión se dice que es punta de lanza del Ejército. ¿Qué representa dentro de nuestras Fuerzas Armadas?

-Desde su creación, La Legión no ha tenido más ambición que ser empleada en primera línea, el Mando es consciente de ello y es una idea que transmitimos a todos los legionarios cuando se incorporan. Estamos muy orgullosos de haber abierto escenarios en representación del Ejército Español y que el Mando nos haya elegido para abrir las misiones en Bosnia, Kosovo, Albania, Irak y Líbano. Creo que refleja la confianza en La Legión.

-¿Misiones más inmediatas?

-Acabamos de finalizar nuestro despliegue en Irak y Malí. Hay probabilidad que en un medio plazo, de aquí a un año o quizás dos, nos corresponda participar en misiones en el exterior, si bien en cualquier momento estamos preparados para ser enviados donde el mando lo requiera los 365 días del año. Para este año tenemos el compromiso de tener encuadrada, y perfectamente adiestrada, una agrupación táctica como elemento de primera respuesta de la Unión Europea.

-¿Proyectos de la Gran Unidad?

-El reto inmediato es comenzar a construir la que se ha denominado 'Brigada Experimental 2035'. Hemos sido designados como Brigada Experimental del Ejército de Tierra para definir los parámetros de cómo serán las futuras Brigadas de Combate del Ejército Español, en un horizonte del año 2035, de qué materiales dispondrá y cómo deberán ser empleados. Esta tarea entraña una gran responsabilidad pues lo que hagamos o las lecciones que aprendamos, tendrán una gran influencia en el resto del Ejército de Tierra.

-¿Entiende que la población está debidamente identificada con sus Fuerzas Armadas?

-En mi opinión la percepción que la sociedad española tiene de la Fuerzas Armadas es muy positiva. En los últimos estudios barométricos sobre las instituciones, las Fuerzas Armadas siempre han estado entre las tres mejor valoradas. Creo que transmitimos una imagen de institución seria, fiable, con valores, cercana a la ciudadanía y preparada para ser empleada, tanto en operaciones como en apoyo a la sociedad civil.

-¿Cómo valora la Base y Campo de Maniobras y Tiro 'Álvarez de Sotomayor'?

-La Base está ya cercana a cumplir, como La Legión, cien años de existencia por lo que algunas infraestructuras necesitan de mucho cuidado para poder mantenerlas en condiciones de albergar a una unidad militar. Por otro lado hay un gran número de instalaciones que son de reciente construcción, con pocos años de existencia, y nos permiten vivir y trabajar en muy buenas condiciones. La base es cómoda, cercana, bien comunicada y con servicios de calidad y completos, lugares de ocio, de trabajo, de vida e instalaciones deportivas entre otros. El campo de maniobras es una de nuestras mayores fortalezas, tenemos el privilegio de poder hacer uso de todos nuestros medios al otro lado de la valla, aun estando rodeado de núcleos urbanos e instalaciones agrícolas. Las instalaciones son la envidia de otras unidades que tiene que desplazarse muchos kilómetros para llegar desde sus acuartelamientos a los campos de maniobras y nosotros las tenemos al pie del cañón. Como ejemplo puedo mencionar el recientemente finalizado polígono de combate en subsuelo, primer complejo de esa naturaleza en España. En la base vivimos y en el campo nos adiestramos, sin ellos no seríamos lo que somos.

-¿Se puede considerar Almería y provincia un punto militar estratégico?

-Almería tiene una situación privilegiada con respecto al Mediterráneo y al Norte de África, áreas de interés estratégico para la política exterior de España. Al contar con puerto y aeropuerto la capacidad de intervención es esas áreas es relevante, por lo que sí, podemos considerar Almería como una localización estratégica para los intereses de España.

-¿Hechos más relevantes durante su mandato de general de La Legión?

-A lo largo de estos cuatro años han sucedido hechos muy importantes y es difícil resumirlos en pocas palabras. Desde el punto de vista operativo destacar todas y cada una de las misiones en las que hemos participado; Irak por el esfuerzo que supuso abrir un nuevo escenario, el Líbano al demandar mucho personal con su general a la cabeza y por la responsabilidad que entraña tener a cargo la mitad de una zona tan volátil como la frontera entre este país e Israel, Malí por el peligro indudable de la acción de grupos terroristas... Desde el punto de vista institucional, recibir de manos de Su Majestad Felipe VI las nuevas alabardas con sus símbolos reales, es sin duda un momento memorable.

-¿Cómo va el programa de actos del Centenario Fundacional de La Legión el 20 de septiembre de 2020?

-El Plan del Centenario ha sido recientemente aprobado, es un programa muy ambicioso compuesto de 42 acciones muy diversas. Todas las acciones están en marcha, caminamos hacia nuestro centenario, estamos muy ilusionados con este proyecto y esperamos contar con la participación de los almerienses.

-El próximo 6 de junio será el acto oficial de su despedida como General Jefe de la Brileg, ¿su mejor recuerdo de Almería?

-Han sido muchos años viviendo en Almería, desde hace ya 22 que vine por primera vez al constituirse la Brigada de La Legión e intermitentemente en diferentes empleos, hasta estos últimos algo más de cuatro años que he estado al frente de la Brigada. Muchos son los recuerdos que retengo en mi mente y en mi corazón y no es fácil destacar unos de otros, pero quizás haya dos momentos especiales. La entrega del escudo de oro de la ciudad de Almería con la que ha querido distinguirme recientemente el ayuntamiento de la capital y con ello a toda La Legión, en el día de las Fuerzas Armadas, que me ha hecho ser almeriense de por vida, aunque ya lo era de corazón. Y un segundo recuerdo lo tengo fijado en el pasado día 5 de enero cuando tuve la inigualable experiencia de representar al Rey Gaspar en la Cabalgata de los Reyes Magos por el centro de Almería. En cualquier caso, mis vínculos con Almería y su provincia serán ya para toda mi vida y mi intención es afincarme aquí.

-¿Su nuevo destino como militar en la reserva?

-Aún no tengo asignado ningún destino en la reserva. He ofrecido mi disponibilidad para ocupar uno de ellos y espero que, en unos meses, pueda estar sirviendo a España en otro puesto que, si bien de diferente responsabilidad del que hasta ahora he estado desarrollando, sea tan necesario para nuestro Ejército como este.