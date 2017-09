Almería se apunta a la promoción de empleos digitales para jóvenes durante el próximo curso Miguel Ángel Tortosa (izq.), Manuel Guzmán (centro) y Joan Cruz (dcha.) durante la presentación. / Óscar Mesa Del acuerdo entre la Junta, Telefónica y el Ayuntamiento nace un curso de programación web para jóvenes almerienses en desempleo ÓSCAR MESA ALMERÍA Martes, 12 septiembre 2017, 01:39

El Ayuntamiento presentó ayer un curso de programación web para jóvenes desempleados, que se enmarca en el convenio en materia de empleo que mantienen la Fundación Telefónica, mediante su proyecto Empleo Digital, y la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende.

El lugar elegido para la presentación, el centro de 'crowdworking' El Cable, alude directamente a la naturaleza del proyecto, en el que el mundo público y el privado confluyen para beneficio de los ciudadanos. Manuel Guzmán, concejal de Empleo de Almería, aseguró en la presentación que «el empleo digital es una prioridad para seguir desarrollando, no solo nuestra provincia, si no el país». Guzmán hizo hincapié en la colaboración, pues «la generación de empleo no entiende de ideologías». El concejal de Empleo también hizo alusión al progreso que trae consigo la apuesta por las Nuevas Tecnologías, que «cambian tanto la sociedad como el mercado laboral, siendo el proyecto 'Smart City' que se lleva a cabo en la ciudad un buen ejemplo de este cambio».

Según los datos que ofrecen los observatorios de empleo, existe una bolsa importante de empleo digital y, en concreto, la programación web tiene una tasa de inserción laboral del 80%. «Esto nos ha llevado a incluirla en nuestra oferta para desempleados, la probabilidad de empleo obliga a apostar por ella», explicó Guzmán.

Se trata de un curso gratuito de 5 meses (504 horas lectivas) al que sólo podrán acceder los desempleados de entre 18 y 35 años. Se ofertará en el Centro Municipal de Formación 'Sector 20' de El Puche. No se piden conocimientos previos y la prueba de acceso tiene un «nivel ESO». Esta misma formación, en el mundo privado supera los 5.000e. Aquellos que lo deseen pueden matricularse en la web de Fundación Telefónica, el plazo estará abierto hasta el 27 de septiembre. Habrá dos partes formativas, una puramente técnica sobre lenguaje PHP (el usado por Facebook o Wikipedia) y 60 horas de habilidades relacionadas con el emprendimiento y la empleabilidad, como el trabajo en equipo, hablar en publico o la elaboración de proyectos. Se harán proyectos reales para empresas locales de cara a que porten un beneficio real y las empresas conozcan a los alumnos.

Miguel Ángel Tortosa, delegado de Empleo en Almería, explicó que trabajarán «las estrategias laborales de cara a que los jóvenes emprendan», de forma semejante a las 'Lanzaderas de Empleo' que funcionan con fondos europeos. Según Tortosa, «más de 30 empresas almerienses rentables nacieron en estas 'lanzaderas'».

Por último, Joan Cruz, coordinador territorial de la Fundación Telefónica, incidió en que «la idea parte de una necesidad clara del mercado, que demandará 800.000 empleos digitales el próximo año». Durante el año pasado se iniciaron cursos de formación digital en 20 ciudades obteniendo una inserción laboral del 87% según Cruz.