La Alcazaba de Almería en 2017, un vigilante por cada 35.000 visitantes El Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería. / IDEAL El sindicato Ustea inicia una campaña para sensibilizar a la Junta de la situación «insostenible» que se vive en el centro por su falta de personal SERGIO G. HUESO ALMERÍA Lunes, 21 mayo 2018, 02:59

El Conjunto Monumental de la Alcazaba recibió el año pasado a casi 765 personas de media al día, una de las cifras más altas de toda la red de Espacios Culturales de Andalucía. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo cuando la plantilla con la que se cuenta está carente de vigilantes, restauradores, taquilleros... etc; cuando a pesar de haber multiplicado el número de visitantes exponencialmente con el pasar de los años, este factor no ha sido tenido en cuenta por los responsables para sumar efectivos a un número de trabajadores que continúa siendo el de siempre, para desgracia de usuarios, centro o los mismos empleados, cuyos sindicatos reivindican ahora, que se van acercando las elecciones, nuevas incorporaciones inmediatas.

Según datos facilitados por Ustea, las ratios de trabajadores visitantes en el monumento almeriense sonrojan a cualquiera. Por supuesto no cumple las recomendaciones de los organismos internacionales como por ejemplo la Unesco, que recogió en su día una serie de preceptos encaminados a la prestación de un servicio óptimo en este tipo de centros, algo que en el caso de Almería ni de cerca se aproximan. A tenor de la estadística elaborada por este sindicato, que además confronta cifras de la Alcazaba con otros monumentos asimilables en el conjunto regional, la fortaleza árabe tiene hoy la relación más desproporcionada entre trabajadores y visitantes de toda Andalucía. Actualmente son 18 los empleados que tiene en plantilla la Alcazaba, lo que supuso en 2017 la existencia de un trabajador por cada 15.800 visitantes.

Solo el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga) tiene hoy una peor ratio que la del centro almeriense: un trabajador por cada 17.600 visitantes. Si bien las particularidades de este complejo facilita mucho estas labores al localizar sólo en cuatro puntos la visita (los tres sepulcros y el centro de interpretación). Esto, a juicio del sindicato, es suficiente para hacerle concluir que la situación del monumento almeriense es la más alarmante.

Desde Ustea fijan su vista en la vigilancia. O mejor dicho, en la falta de ella. Conjuntos como la Alcazaba, Baelo Claudia (Cádiz), Itálica (Sevilla), Medina Azahara (Córdoba) o la propia Antequera superan todos los 20.000 metros cuadrados de superficie. Alguno de los mencionados hasta doblan esta cifra. Esto evidentemente representa todo un desafío para los sistemas de control y seguridad. Aun siendo esto una realidad cristalina, desde el sindicato se cuestiona que por ejemplo en Almería el número de vigilantes que forman parte del personal es, directamente, ridículo. Son un total de ocho personas las que desarrollan estas labores, por las 33 que debería haber si se cumplieran los estándares recomendados. Comparando varias magnitudes y teniendo en cuenta estas cifras, cada vigilante de la Alcazaba debe cubrir más de dos kilómetros cuadrados de terreno y proteger, guiar... etcétera a unas 35.0000 personas, que es el número aproximado de visitantes que tocó en 2017 a cada uno de ellos.

Pero es que además existe otra particularidad en Almería que empeora estas ya de por sí lamentables realidades. Según Ustea, ya que en Almería no se venden entradas ni tan siquiera se imprimen pases, no existe la figura del expendedor, por lo que el control de entrada en taquilla recae siempre en alguno de estos ocho vigilantes que hay. Dos funciones a la vez no se pueden realizar, por lo que cuando hay vigilantes en taquilla estos se ven privados de poder hacer las labores que tienen encomendadas en su contrato.

Tampoco este es el único problema que ven. De estos ocho, un total de cuatro son contratados por empresas externas, lo que también supone un handicap al estar únicamente dedicados a las labores de seguridad y protección de las instalaciones, lo que significa que ni atienden al público ni realizan labores de apoyo en la gestión logística.

Qué solicitan

En Ustea, que han iniciado una campaña reivindicativa a nivel regional para que la Junta de Andalucía no 'olvide' de nuevo reforzar las plantillas de sus conjuntos monumentales, solicitan «como mínimo» para la Alcazaba hasta once nuevas incorporaciones.

Entre estas cubrir cuatro plazas de vigilantes pero sin externalizar su contratación, un restaurador, dos taquilleros, como mínimo, pues tienen claro que esta función es fundamental para poder cobrar a los turistas que vienen de más allá de Europa. Esto no se puede hacer, en parte, porque ni siquiera existe desde hace años entradas, lo que a juicio de Ustea debería solucionarse. Asimismo, se requerirían dos auxiliares de instituciones, que suelen dedicarse a atender al público, ayudar en talleres o prestarle atención a la biblioteca desconocida que hay en la Alcazaba. Por último, a juicio de este sindicato sería fundamental también la contratación de más personal de mantenimiento.

En definitiva unas once personas para ir abriendo boca. Evidentemente, los precedentes no son buenos pero prometen dar guerra para que desde la Consejería de Cultura se atienda a esta reivindicación. Desde Ustea quisieron por último destacar la gran cantidad de visitantes que tiene cada año la Alcazaba, motivo por el cual creen que en algunos despachos no se le da al centro almeriense la importancia que tiene. «Medina Azahara cuenta con 100.000 visitas menos pero sin embargo tiene el doble de plantilla que hoy tiene el Conjunto Monumental de la Alcazaba», lamentan.