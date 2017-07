El alcalde, sorprendido ante el órdago de C's, avisa de que no aceptará exigencias Ramón Fernández-Pacheco, en el centro de todos los objetivos tras la decisión de Ciudadanos. / S. G. H. Dice estar dispuesto a dialogar con quien se lo pida por los almerienses pero se niega tajante a que le «hagan el equipo de gobierno desde la oposición» SERGIO GONZÁLEZ HUESO Martes, 4 julio 2017, 00:58

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, no aceptará exigencias por parte de Ciudadanos cuando llegue el momento de evaluar el acuerdo de investidura que firmaron ambas formaciones hace ahora dos años y que le valió al Partido Popular para ocupar la Alcaldía.

Preguntado por periodistas tras la información de este periódico en la que se daba a conocer la intención de C's de sentarse con el equipo de gobierno a «revisar» el pacto ante sus «últimos incumplimientos», el primer edil expuso ayer su sorpresa tras haberse enterado por IDEAL de la determinación de su principal socio en el Ayuntamiento. Tras lo cual, lo primero que quiso dejar claro, «sin ánimo de polemizar», es que nadie por parte de la formación 'naranja' le ha concretado exactamente qué es lo que persiguen. «No creo que el retraso en la colocación de los balizamientos en las playas sea como para hacer una crisis de gobierno», ironizó un Fernández-Pacheco que quiso restar gravedad a un asunto que cree sobredimensionado. «Yo estoy centrado en sacar la ciudad adelante y cuento con Ciudadanos como también con el resto de partidos para este mismo objetivo. La realidad es que en el pleno cunde la normalidad, por eso todo lo que sea perder el tiempo en polémicas estériles nos despista de lo realmente importante», apuntó.

Para Pacheco, en el seno municipal existe más consenso de lo que «otros quieren pintar, quizás, por estrategia política». «Que me diga alguien qué asuntos realmente importantes están paralizados por que los 27 concejales que estamos aquí presentes no nos hayamos puesto de acuerdo», retó el alcalde, que no cree hoy que la situación actual sea como para llegar a una decisión tan radical como una moción de censura. «Ni de lejos», apostilló.

Ahora bien, no aceptará que la oposición le dicte lo que tiene que hacer. Así lo piensa y lo trasladó a una opinión pública a la que le confió que el tono de la exigencia no le parece «constructivo» ni un cáliz del que beber. «Además -dijo-, dista bastante de lo que C's va pregonando a diario. Se les llena la boca con la política útil y sin embargo aquí, exigen, exigen, exigen». Una vez que Pacheco dejó claro que no permitirá que la oposición le haga el equipo de gobierno, se mostró dispuesto a sentarse «con cualquiera por los intereses de la ciudad».

«Me considero una persona razonable y lo que yo creo que sería normal en estos casos es que se nos haga llegar la petición para sentarnos hasta llegar a un consenso. Así al menos entiendo yo la política pero por el momento lo único que sé lo he leído por la prensa», lamentó.

«Cinco 'minutillos'»

Algo más duro se mostró el primer teniente-alcalde de Almería, Miguel Ángel Castellón, quien respecto al portavoz de los 'naranjas', Miguel Cazorla, declaró que toda la polémica venía como consecuencia del afán de algunos concejales de «necesitar de vez en cuando cinco 'minutillos' en la prensa y la televisión», dijo.

Para Castellón, la ciudad «funciona» y la gestión del equipo de gobierno ha conseguido «grandes hitos» para Almería en lo que va de mandato, por lo que trasladó su «tranquilidad absoluta», no sin antes avisar a Cazorla, como después haría el alcalde, de que «exigencias ninguna». «Si algunos no están cómodos con la actual situación que hagan lo que estimen oportuno», añadió.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, también quiso posicionarse sobre el que fue el asunto del día en el Ayuntamiento. Las dudas de C's tienen poca credibilidad para el también senador, quien reconoció no ver a la formación de centro «con el ánimo ni con las ganas de dejar de sostener al PP hasta el final del mandato», señaló el dirigente socialista. Si bien, mostró su deseo de que la anunciada revisión por parte del C's al acuerdo de gobierno con el PP no sea un «paripé fruto del calor del verano» y que realmente sirva para exigir más y mejor gestión.