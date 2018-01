Agro transformación digital, un reto para el sector hortofrutícola Plantación de calabacín. / IDEAL Alimentado por las redes sociales, las nuevas formas de vida, los retos que se plantean en una sociedad cada vez más conectada y la tecnología que es capaz de hacer hoy lo que ayer era utópico, el futuro de la actividad hortofrutícola alberga una gran incertidumbre JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Domingo, 21 enero 2018, 00:51

La transformación digital está marcando el camino del negocio hortofrutícola. Alimentado por las redes sociales, las nuevas formas de vida, los retos que se plantean en una sociedad cada vez más conectada y la tecnología que es capaz de hacer hoy lo que ayer era utópico, el futuro de la actividad hortofrutícola alberga una gran incertidumbre. Plantea muchas cuestiones que actualmente son difícil de contestar con absoluta certeza. Pero lo que sí está claro que esos cambios acelerados, sociales, económicos, medioambientales, etcétera, van a afectar al negocio hortofrutícola almeriense, que tendrá que prepararse para ocupar la mejor posición posible en todos los escenarios que dibuje esta transformación digital en el agro. Todo cambio lleva consigo oportunidades y riesgos. Con este panorama, sólo la capacidad de respuesta adelantándose al mañana, hará que este sector, el más importante en la economía provincial, pueda subirse al carro de las oportunidades que se presentan y dejar atrás los obstáculos que puedan aparecer en esta nueva autopista.

Almería es una zona de producción eficiente y sostenible, que suministra frutas y hortalizas a 700 millones de europeos, casi en exclusividad, durante cinco meses al año. Pero su sector no es inmune a la transformación digital. Si no se posiciona en este mundo en el sentido de entender que hay un modelo marcado por los cambios; que el consumidor se relaciona de una manera diferente con el producto, con sus establecimientos; que todo puede cambiar en un instante dado que todo evoluciona más rápido, que lo que hoy apunta a crecer mañana puede desaparecer, «lo puede tener muy complicado para sobrevivir como lo hace hoy en un futuro próximo», asegura Enrique de los Ríos, director general de Unica Group.

La fórmula para postularse pasa, a juicio de esta empresa, por la organización. «Si queremos avanzar hacia un modelo competitivo que sobreviva a la ola de la transformación digital tenemos incrementar la colaboración y compartir información», asegura Enrique de los Ríos. Al hilo de esta conclusión, el director general de Unica Group explica que «Tenemos que contar con estructuras ágiles, un sector cada vez más dimensionado a través de una reducción del número de empresas que operan en el mercado y una mayor capacidad de proceso de los acontecimientos que se suceden en esta cadena de cambios.

La agro transformación digital debe ayudar al sector hortofrutícola almeriense a ser diferentes. No es viable tecnificar al máximo el campo y su industria si finalmente no se sube al carro de ese cambio que se avecina, y que poco a poco va dando señales de hacia dónde se dirige el futuro de este negocio.

Las redes sociales están jugando un papel determinante en la agro transformación digital. Marcan tendencias y generan percepciones que, aunque puedan ser discutibles, se convierten en sensaciones manifiestas que determinan las decisiones en los principales agentes de la cadena agroalimentaria: el agricultor, la distribución y el consumidor.

Un ejemplo de ello es la sensación que hoy se vive con el producto ecológico, que se ha posicionado a nivel internacional como que es el más saludable. Este es hoy en día un planteamiento arraigado, y en ello ha tenido que ver, en un grado importante, por la transformación digital. Las redes sociales, con la acción de prescriptores, juegan un papel destacado en la sociedad actual, en todo el mundo, son generadoras de tendencias, y en el caso de lo ecológico, han institucionalizado que es lo más sano en alimentación. «Es un ejemplo claro de cómo la transformación digital influye en el agricultor de Almería», explica Enrique de los Ríos. La provincia, no en vano, está asistiendo al auge del cultivo ecológico en sus invernaderos como reacción a un incremento de la demanda de este tipo de productos, que se ha disparado por esa percepción mundial que va reemplazando a las sensaciones del consumidor que hacía antes decantar la opción de compra hacia estos alimentos.

Más demanda y valorización

La agro transformación digital está siendo placentera con los intereses del sector hortofrutícola de Almería. «Tenemos la suerte de que las redes sociales valoran las frutas y hortalizas, y Almería se está beneficiando del impacto que ha habido en Europa con la tendencia de la comida saludable. Está habiendo más demanda, más valorización, más tendencia hacia lo ecológico», todo ello, «por la influencia que tienen las redes sociales y el posicionamiento mental que consigue». Así, Almería cuenta con uno de los productos mejor valorados en las nuevas tendencias de vida, a la vez que necesario para la alimentación mundial (la preocupación por la manera de alimentar a una población en aumento es base de estrategias políticas de futuro).

Esta maraña digital, por tanto, está generando oportunidades importantes para el desarrollo del negocio hortofrutícola almeriense, «que tenemos que saber aprovechar», comparte de los Ríos.

Sin embargo, en opinión del director general de Unica Group, uno de los hándicap con los que se encuentra el sector hortofrutícola a la hora de afrontar esa transformación digital es la lucha de poder que enfrenta a unas y otras empresas. Una competencia interna que obstaculiza la colaboración y el planteamiento de estrategias comunes dirigidas a diseñar ese cambio global para posicionarse en el mejor lugar posible y mantenerse con éxito, aprovechando la oportunidad que brinda a este sector la nueva era.

Por ello, para esta empresa hortofrutícola, una de las más relevantes del negocio provincial de las frutas y verduras, todo parte de una reorganización del sector.

«Lo que hoy ya es realidad no lo creíamos posible hace apenas dos años», comenta. No es predecible lo que se impondrá mañana, y si al modelo del futuro próximo que se impone no estamos preparados muchos desapareceremos».

La transformación digital en Unica Group, explica Enrique de los Ríos, «lo vemos como una especie de agujero negro que va engullendo industrias y si estás preparado pasas la prueba y si no desapareces». De ello hay distintos ejemplos en multitud de sectores (enciclopedias, fotografía, música, vídeo, etcétera) y muchas de las empresas que reinaban sucumbieron. Las reglas del juego pueden variar de un día para otro, tal y como se ha comprobado en el mercado de la música, la industria audiovisual, o el comercio electrónico, con ejemplo claros como la consolidación de Amazon, la aparición de plataformas como Netflix, Airbn en el ámbito del turismo, o Uber, entre otros, de los numerosos ejemplos que dan muestra de los cambios que marcan la transformación digital.

La evolución es tan acelerada que pronto lo que hoy parece que es impensable, mañana puede ser una realidad, y cambiar todo el sistema, «en los supermercados, en la agricultura, en los clientes». No en vano, en todos estos elementos de la cadena la transformación digital está influyendo a diario.

Pero determinar el modelo del futuro, es «algo incierto». Por ello es crucial desarrollar una estrategia como eje empresarial que aborde en exclusiva esa agro transformación digital. Las empresas hortofrutícolas almerienses están asumiendo el camino y actuando al respecto. «Pero lo estamos haciendo de forma descoordinada, cada uno de manera independiente, podríamos decir, incluso, que dando palos de ciego», manifiesta De los Ríos. La conexión tiene que partir de la base para afrontar con garantías ese futuro que se avecina.

En Unica Group, por ejemplo, ya diseñan una estrategia exclusiva, tratado de impactar con ella en la cultura de todo lo que impregna a la entidad, desde los procesos a las personas. 'Soydeunica' es un ejemplo de ello, con esta aplicación digital, conectan a los agricultores mediante algo más que el precio. Con ella se manifiesta un intercambio de información fluido con datos que interesan realmente a los productores en su día a día, referentes a la actividad que desarrollan.

«Tratamos de que todos las personas que forman Unica Group estén conectados a la nueva ola transformadora», así como, «alinearnos con los prescriptores que influyen en las redes sociales, aquellos que posicionan a la sociedad en su alianza con la comida saludable». Así, interactúan y participan en acciones con estos prescriptores que comparten un mismo interés y una misma filosofía.

Quedan muchas cosas por venir. Cambios en los clientes, nuevas herramientas al alcance de los consumidores para que, incluso, puedan saber cuándo pueden comer el producto que compran, o que grado de dulzor tiene. En los últimos años se ha acelerado el comercio online de productos hortofrutícolas, con entradas como la de Amazon.

Los sustitutos de productos agroalimentarios como la leche o la carne hoy están de moda, y, en todo, los productos saludables marcan el camino. Hoy, «en alimentación se vende más frutas y verduras en restaurantes y bares que en los supermercados, y esto antes no había pasado», apunta el director de Unica Group. Las máquinas expendedoras ya elaboran ensaladas. Todo ello, puede ser una gran ventaja para el negocio almeriense, si lo sabe aprovechar.