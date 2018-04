ADIF y Urbanismo tendrán más reuniones antes de firmar el soterramiento del tren El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, durante la presentación del trazado del AVE Almería-Murcia a su paso por Lorca. / M. GUILLÉN/EFE El alcalde espera que el proyecto salga adelante con el apoyo unánime de los miembros de la sociedad Almería Alta Velocidad por su gran cuantía económica MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Martes, 24 abril 2018, 00:23

El acuerdo ya está prácticamente cerrado -lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su última visita a Almería-. Pero aún quedan flecos que cortar antes de que, con boato, la sociedad Almería Alta Velocidad firme y presente en sociedad el plan 'c' (es el tercero) para la integración ferroviaria en la capital almeriense. Se trataría de unas reuniones técnicas que darían pie a la convocatoria de un consejo de administración de la sociedad que, ahora sí, incluiría la firma del nuevo plan. En principio, los trámites administrativos se acelerarían -no haría falta declaración de impacto ambiental puesto que ya en 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente decretó que no era necesario evaluarla por considerar que no existían impactos ambientales significativos-. Y mientras se redactan los proyectos, las obras comenzarían a tomar forma en el entorno de La Pipa, Torrecárdenas, el Sector 20 y El Puche, donde se comenzará a cavar el túnel que suprimirá definitivamente el paso a nivel a principios de este verano.

«Yo soy el primero que piso el acelerador porque vivo aquí», admitía ayer el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (PP). «Y lo hago para que el modelo ferroviario sea un éxito», defendió. La reunión definitiva, la de aprobación, estaba prevista para finales de este mes, un calendario que parece que por primera vez en año y medio, desde que De la Serna reveló el plan definitivo del AVE en Almería, podría verse levemente truncado.

«Queremos un modelo que sea sostenible económicamente, que las tres administraciones podamos defender», aseveraba el primer edil capitalino. Y por ello, «antes de esa reunión», la que alumbre el plan final, están «pendientes de alguna reunión más en Madrid». El alcalde no avanzó fechas. Pero mostró su interés en que sea pronto. No en vano, los puntos más básicos ya están pactados: 1.750 metros de túnel entre El Puche y la avenida del Mediterráneo, una estación en superficie y el traslado de los talleres a la trasera del Sector 20, donde también se ubicaría una terminal de mercancías en apoyo a la logística portuaria. En total, «unos 200 millones de euros», avanzaban fuentes cercanas al pacto y desvelaba ayer este diario.

«El modelo tiene que salir por unanimidad. Esta va a ser la obra más transformadora en la trama urbanística almeriense, y no puede salir si no es desde el consenso. Las reuniones se van sucediendo, pero queda alguna pendiente más. Espero que la cita oficial que le dé luz verde no se demore más», reivindicaba Fernández-Pacheco. «Son obras muy muy costosas, con una inversión muy importante, como nunca se ha visto en Almería», agregó.

La integración urbana del ferrocarril en Almería constituye el último de los tramos de la Línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería, una conexión ferroviaria que está llamada a paliar no sólo el déficit de conexiones con el Levante peninsular y con el resto de Europa, sino a modernizar una red de ferrocarriles que, en el caso de Almería, data de finales del siglo XIX sin que se hayan ejecutado prácticamente mejoras de trazado.

El plan del Ministerio de Fomento pasa por la ejecución completa del corredor -también las integraciones urbanas en el sur de Murcia, en Alcantarilla, en Lorca y en Almería- con fecha tope en 2023. De este modo, los trenes veloces podrían llegar a la capital almeriense, como muy tarde, un año después. El actual responsable del ramo, Íñigo de la Serna, defiende que hay margen temporal y disponibilidad presupuestaria -ADIF, al ser empresa pública, dispone de vías de financiación al margen de las del Gobierno-.

Está previsto que antes de que finalice el año comiencen las obras en algunos de los tramos de la línea, paralizada desde hace un lustro, con el objetivo de ponerla en servicio en los plazos dictaminados por el cronograma. Esto obligará a licitar unos 1.500 millones en obras de plataforma antes de que empiece este verano. En total, la línea costará cerca de 2.200 millones además de los cerca de 800 ya invertidos.