El acusado de matar a su bebé de 45 días a golpes afirma que fue una «acción involuntaria» El Ministerio Público sostiene que Hachim B., tras reprocharle a la mujer que no hubiera atendido las labores domésticas, cogió al pequeño de las piernas y lo golpeó dos veces contra el suelo, lo que le habría provocado la muerte EUROPA PRESS ALMERÍA Lunes, 28 mayo 2018, 15:58

Hachim B., el hombre de 37 años acusado de asesinato tras haber acabado con la vida de su bebé de 45 días a golpes tras mantener una discusión con su pareja sentimental en Níjar, ha asegurado este lunes ante el tribunal de jurado que enjuicia el caso que únicamente recuerda haber mantenido una discusión con la madre del pequeño y después ver «al niño en el suelo» antes de abandonar la casa, de forma que ha achacado los hechos a una «acción completamente involuntaria».

Durante su declaración, el acusado que se enfrenta a 26 años de prisión por asesinato y malos tratos, ha manifestado su «impotencia» ante la muerte de su hijo, ya que «no se puede hacer nada» para recuperarlo, toda vez que ha negado que sometiera a su pareja aunque «alguna vez» durante los dos años de relación se le «escapara algún golpe» con «la mano cerrada», con lo que tampoco ha podido explicar las lesiones que sufrió la madre del bebé en la cabeza y en el rostro el día de la muerte del pequeño.

En su relato, el acusado ha incidido en que no recuerda «cómo se cayó» el bebé, al que vio ya tendido en el suelo «sin sangre» y sin saber que había fallecido tras abandonar la vivienda porque la mujer no quería «razonar» con él sobre lo sucedido, según ha explicado al contestar a las preguntas del Ministerio Público, el cual sostiene que Hachim B., tras reprocharle a la mujer que no hubiera atendido las labores domésticas, cogió al pequeño de las piernas y lo golpeó dos veces contra el suelo, lo que le habría provocado la muerte.

Tras este episodio, el hombre abandonó la vivienda, telefoneó a su madre y, según ha explicado, cogió el coche para dirigirse al puesto de la Guardia Civil aunque finalmente se dio «la vuelta» y se fue porque «no confiaba» en los agentes, quienes también le llamaron una hora más tarde para pedirle que se entregara, aunque no sería hasta ocho días después cuando se produjo su detención en una caravana del núcleo nijareño de Pujaire.

El procesado ha negado que tratara de falsificar su pasaporte o abandonar el país aunque conocía por sus familiares que la Guardia Civil investigaba su desaparición. Así, ha justificado su ausencia en que estaba «asimilando los hechos» y tratando de contactar con un abogado de Murcia para presentarse con él en dependencias oficiales.

Asimismo ha explicado en relación a una conversación telefónica interceptada durante la investigación en la que solicitaba el pago de unos 3.000 euros a un familiar, que ese dinero era «para tener una defensa» con la que personarse ante la Guardia Civil, pese a que esta, en sus pesquisas, determinó que habría intentado hacerse con una lancha para llegar por mar hasta Marruecos.

El acusado, que según su defensa ejercida por el letrado Nabil El Meknassi habría sufrido un «brote de trastorno psicológico» el día de los hechos, ha relatado que desde que había nacido el niño «no dormían» porque el bebé «no defecaba», que él fumaba casi todas las noches de «dos o tres» cigarrillos de marihuana y que llevaba más de 20 días en ayuno por ser Ramadán.

Asimismo, ha negado que tuviera problemas mentales aunque ha explicado que sufrió dos episodios de depresión en 2005 y entre 2014 y 2015, de forma que de este último salió tras conocer a su pareja sobre la que ha negado malos tratos.

«Yo no soy machista», ha dicho a las preguntas de la acusación particular tras preguntarle si ella dejó de trabajar porque él lo quiso o no, toda vez que ha negado que agrediera a la mujer cuando estaba embarazada de siete meses o el día que dio a luz, puesto que incluso le llevó «un ramo de flores», según ha apuntado.

«Me siento con un vacío en el corazón para toda la vida», ha manifestado ante las preguntas de su abogado, quien pide para él la libre absolución, antes de apuntar que ser padre «es lo mejor que te puede pasar en la vida». Las partes, que han renunciado a varios testimonios parte, continuarán el juicio continuará este martes con la declaración de la víctima.