Un actor de doblaje pone a Nemo a buscar al 'pececillo' Gabriel

El vídeo está siendo viral. Y la idea, que partió de una almeriense, está recogiendo centenares de comentarios en las redes. El granadino Alfredo Díaz, actor de doblaje, se puso esta madrugada manos a la obra. Y el resultado ya está volando por Internet. "Anoche me llamó una amiga de Almería, Noelia, y me pidió el favor de que hiciera un vídeo para que se conociera el caso", revelaba hoy Díaz.

El joven granadino cuelga en la red doblajes de humor. En este caso ha hecho uno 'blanco', que pueda ser incluso visto por los pequeños de la casa. "Eran las dos de la mañana y no me lo pensé, me puse a hacerlo".

En el documento se ve una escena de la película infantil de dibujos animados Buscando a Nemo en la que los personajes se muestran abiertos a buscar al 'pescaíto' Gabriel "por todos los rincones". Cabe recordar que Gabriel, de apenas ocho años, lleva once días desaparecido desde se le perdiera la pista en un trayecto de cien metros entre la casa de su abuela y la de unos primos en Las Hortichuelas Bajas, Níjar (Almería).

Desde entonces, un enorme operativo, que en la jornada de hoy supera los 200 efectivos especializados, peina la zona en busca de cualquier rastro que permita dar con su paradero.