Acaban el nuevo proyecto de la Casa del Mar, cuyas obras se reinician en los próximos días La estructura 'desnuda' de la Casa del Mar, al descubierto tras el inicio de los trabajos de reforma. / S.G.H. Lo confirman los vecinos de Pescadería, que mantuvieron recientemente una reunión con el delegado territorial de Salud S. G. H. ALMERÍA Viernes, 6 abril 2018, 02:40

La Junta de Andalucía ha concluido la redacción del nuevo proyecto de rehabilitación de la Casa del Mar, una vez que ha sido necesario incorporarle un modificado debido a problemas detectados en la estructura de metal del antiguo edificio, que se clausuró precisamente por su mal estado.

Así se lo confirmaron a IDEAL fuentes del vecindario del barrio de Pescadería, que fueron informados en una reunión celebrada antes de Semana Santa por parte del propio delegado de Salud, José María Martín. El representante del Ejecutivo andaluz, según el relato de los vecinos, les precisó que el documento que se necesitaba para reiniciar de nuevo la ejecución de los trabajos, está ya completamente terminado y emplazó a dar el siguiente paso a partir de las fiestas.

Es decir, en el presente mes de abril. Para la asociación de vecinos Pescadería-San Roque, esto sin duda es una «buena noticia» para el barrio, que lleva casi cuatro meses esperando a que finalizase este tedioso trámite. Cabe recordar que fue en noviembre cuando la Delegación territorial de Salud informó a los medios de la paralización de las obras de rehabilitación del edificio tras haber detectado problemas graves en la estructura, que se iba a aprovechar para la nueva obra.

Finalmente no será así. La cimentación de la coraza de hierro, visible hoy para todos, está demasiado deteriorada como para garantizar la seguridad del nuevo centro de salud que se espera construir. Por tanto se derribará y se empezará la edificación de cero, sustentada por bloques de hormigón, tal y como les informaron a los miembros de la asociación. Si los cambios elevarán o no el coste del contrato, que se estima en un valor de unos 2,5 millones de euros, es algo que no se precisó ayer desde el área de Salud y Bienestar Social.

Asimismo, tampoco se quiso confirmar a IDEAL desde dicha Delegación lo que cuentan los vecinos, que en cualquier caso se muestran muy satisfechos con la gestión de la comunicación que el actual delegado tiene con el barrio. La última noticia que sobre la Casa del Mar llegó desde este área de gestión es que el documento estaba en la última fase de revisión en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. En cualquier caso sí que aseguran que el reinicio de las obras está cerca y que desde la administración hacen todo lo posible para agilizar el trámite.

Con la rehabilitación, que lleva un grado de ejecución de un 3%, la intención del SAS es volver a dotar al barrio de Pescadería de un gran centro de atención primaria repleto de servicios. De este equipamiento ya disfrutó hasta el año 2009, que fue cuando la Casa del Mar se vio abocada a cerrar sus puertas por el mal estado del edificio. Los servicios se trasladaron al centro que se ubica en el parque Nicolás Salmerón así como también algunos al Centro de Alta Resolución ubicado en al antiguo Hospital Provincial, en el Casco Histórico.