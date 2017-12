Abren el plazo para optar a la convocatoria de 14 nuevas plazas de Policía Local en Almería Imagen de archivo / IDEAL Los aspirantes tienen 20 días a contar desde hoy para presentar su solicitud a esta nueva oferta de empleo público ya avanzada por el alcalde S. G. H. ALMERÍA Jueves, 28 diciembre 2017, 01:23

Tal y como ya había anunciado el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, el día de la celebración de San Esteban, Patrón del Cuerpo Municipal de Policía, el Ayuntamiento ya ha hecho pública la oferta para la incorporación de 14 nuevos agentes para la plantilla de la Policía Local, de las que doce de ellas son por turno libre y dos para movilidad.

Según el anunció aparecido ayer en los boletines oficiales, los interesados en tomar parte de la convocatoria tienen un plazo de 20 días hábiles a contar desde hoy para presentar su solicitud en el Registro municipal siempre y cuando cumplan a rajatabla los requisitos mínimos establecidos en las bases y paguen la cuota exigida, unos 34 euros.

Las condiciones para poder optar a una de estas plazas varían según si el turno es libre o de movilidad. En el primer caso, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, requisitos tales como tener nacionalidad española y al menos 18 años de edad. Asimismo, se requiere una estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y de 1,60 metros para las mujeres.

Además, el candidato debe adquirir el compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo y estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada.

A la convocatoria no podrá presentarse nadie que haya sido condenado por delito doloso, ni que haya sido separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

En cuanto a las capacidades, el aspirante debe estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B y tener el compromiso de conducir vehículos policiales. Esta condición, como también todas las demás, deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas de Policía de las corporaciones locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.

En cuanto a los requisitos relativos al turno de movilidad, según las bases los aspirantes han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos. Además, los aspirantes deberán ser o tener una antigüedad de cinco años como funcionario de carrera en la categoría de Policía; faltarle más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad; o no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.

Una vez atendidos estos requerimientos, la admisión de solicitudes se llevará a cabo en el plazo máximo de un mes después de haber expirado el plazo de solicitudes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de edictos de la Corporación, la página web del Ayuntamiento y, en extracto, en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá un plazo de diez días hábiles para subsanación y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, en caso de no haber reclamaciones, la lista provisional se considerará como definitiva. Por último, el proceso selectivo constará de dos fases: oposición y curso de ingreso. Siendo indispensable pasar la prueba física, psicotécnica y de conocimientos para no quedar eliminado en la primera de ellas.