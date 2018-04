El PP abre de nuevo el frente de la Junta: Diputación le pide una subvención para el Provincial Entrada, cerrada, del Hospital Real de Santa María Magdalena, el Provincial. / IDEAL La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía exige a los propietarios que mantengan, conserven y custodien los bienes de interés cultural M. C. ALMERÍA Viernes, 6 abril 2018, 02:35

El PP abrió ayer de nuevo el frente de 'batalla' con la Junta de Andalucía. La Junta de Gobierno de la Diputación de Almería aprobó por la mañana una solicitud de fondos de 2,9 millones de euros al Gobierno autonómico para la puesta en servicio del Hospital Real de Santa María Magdalena -el Provincial- como centro cultural, una vez se acaben las dos fases de obras de rehabilitación actualmente en marcha. «La rehabilitación del Hospital Provincial es uno de los retos más importantes que nos hemos marcado desde la Diputación. Su puesta en valor es un proyecto complejo y costoso que nos ha llevado muchas de horas de trabajo y que aún tiene muchas por delante pero que afrontamos con gran ilusión y compromiso. Lo que le pedimos a la Junta, es que apueste por uno de los edificios más importantes de Almería y todo lo que supondrá su puesta en valor», trasladaba ayer el vicepresidente de la Institución provincial, Javier Aureliano García.

La petición aún no ha llegado a los despachos autonómicos. Pero será de difícil admisión por una cuestión no menor: la Junta de Andalucía -por el momento- no tiene ninguna línea de subvenciones para la rehabilitación de bienes de interés cultural que no sean los que administra como entidad titular (por poner un ejemplo, la Alcazaba). De momento, la única administración que cuenta con esas líneas es el Ministerio de Fomento. Es la conocida como subvención del '1,5% Cultural' y la Diputación ya ha sido declarada como beneficiaria. El Gobierno aportará cerca de tres millones de euros para el actual proyecto de rehabilitación del inmueble, ya en marcha, y que la pasada semana visitaba el ministro del ramo, Íñigo de la Serna.

La Ley andaluza de Patrimonio Histórico es taxativa: « Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores», indica en su artículo 14. Y el Hospital Provincial es propiedad de la Diputación. «La Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación», continúa dicho artículo.

Fuentes de la Consejería de Cultura indicaron ayer que, de materializarse la petición -afirman que, hasta el momento, y pese a las peticiones verbales, nunca se ha registrado formalmente la petición por los cauces administrativos- se estudiará, «como ocurre siempre». «Pero por Ley son los propietarios los que deben mantener sus propiedades. Y la Junta prestarle, como hemos hecho en todo momento, colaboración en materia de asesoramiento. Es lo que dicta la Ley», insisten.

La Diputación adjuntará a su petición un «completo informe jurídico, administrativo y económico» para reclamar su colaboración, indicaron ayer. Sin embargo -lo reconocieron fuentes del propio ente provincial- no se concurre a ninguna subvención concreta, sino que se reclama colaboración económica en el sentido más amplio e indeterminado. Salvo en una cosa: la cuantía. Diputación pide concretamente 2,9 millones de euros. Una cuantía idéntica a la que ha aportado el Ministerio de Fomento a través -ellos sí mantienen la línea de forma anual- del 1,5% cultural.

Desde el PSOE deslizaron ayer que esta petición, sin haber entablado contactos previos para adecuar la petición a una solución factible, podría «esconder otras cuestiones debajo». Cabe recordar que esta misma semana se han presentado los Presupuestos Generales del Estado -los segundos de menor cuantía en lo que va de siglo- y sin que el despegue del AVE llegue a materializarse con máquinas.