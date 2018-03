«Cuando se abra el Mesón Gitano y pueda verse el barrio medieval será como si me dieran el Oscar» La arqueóloga Belén Alemán Ochotorena, en la Puerta de Purchena con la Casa de las Mariposas, su casa, al fondo. / GRANADOS Entrevista a Belén Alemán Ochotorena, arqueóloga JOSÉ MARÍA GRANADOS ALMERÍA Lunes, 19 marzo 2018, 02:37

Gallega de nacimiento «y por rebote», andaluza y almeriense de sangre «y por convicción» tuvo el privilegio de vivir durante 19 años en la Casa de las Mariposas y contemplar como pocos, desde el tercer piso del edificio de Cuartara, el paisaje urbano y patrimonial de una Almería a la que llegó con dos años y a la que sigue y seguirá atada «porque siempre, y pese a sus carencias, me ha encantado y porque realmente no sabría vivir en otro sitio». A Belén Alemán Ochotorena (Santiago de Compostela 1972) le bastaba con asomarse a la ventana de su cuarto para ver desfilar la vida almeriense centrada en el Paseo, el ir y venir de los vecinos de los setenta, los de los ochenta cuando la avenida principal se cerraba al tráfico con el único objetivo de ganar espacio para poder pasear, la Almería de los olores, la de la jibia de Los Claveles, la de la prestigiosa cocina del Imperial... la de los árboles de la rambla del Obispo Orberá cuya sombra la acompañaban a diario en su ir y venir al colegio de la Compañía de María, la del ajetreo del Mercado Central... Imágenes de la Almería que vivía a diario, con la que crecía y a la que ahora admira desde la sencillez que el recuerdo da a las cosas que vivimos: «Y eso que a nivel cultural no existía entonces mucha oferta... pero tener el mar a cinco minutos de la Puerta de Purchena y la sierra a veinte es algo que no pueden disfrutar en muchos sitios. Estamos en un enclave inmejorable, aunque incomunicados y eso es un inconveniente aunque quien sabe si ese aislamiento no ha sido el que ha hecho posible de que Almería se mantenga todavía virgen en muchas cosas y que vivamos en un lugar que destaca por la tranquilidad. No podría vivir en otro sitio»

-¿Y en otra época?

-No, tampoco me gustaría vivir en un tiempo que no fuera este. Ni en el futuro ni ir para atrás. Eso sí, me encantaría poder teletransportarme durante un par de horas para ver cómo era de verdad esa época en la que te topas cuando realizas una excavación. Creo que ese es el sueño de cualquier arqueólogo.

-¿Y cuándo nota que la Almería de su vida empieza a cambiar?

-A partir de los años 90 se produce el proceso de cambio gracias a la urbanización de la Rambla. Esa es la obra que vertebra la ciudad. La Rambla es el cambio, el nexo de unión que Almería necesitaba. La pena es que no se hubiera hecho antes porque quizá ahora no lamentaríamos la pérdida de tantas cosas.

-¿Se refiere a la Almería tradicional, al casco histórico?

-La Almería tradicional es irrecuperable y solo nos queda conservar lo que queda, que no es tarea fácil tampoco. En su momento se hicieron barbaridades y ahora es muy complicado recuperar lo que nunca se debió arrebatar, esa identidad que era nuestra. Aquí se ha avanzado quizá en arquitectura, se han abierto espacios, pero se ha perdido el calor de ciudad.

-¿Se podría hacer algo? Al final de la Rambla había un edificio que molestaba y se derribó. ¿Podríamos hacer más derribos?

-Le propondría a los políticos que cada cuatro años volaran uno de esos edificios que afean Almería. Aun así tardarían demasiado en recuperar esta ciudad que ha soportado muchas barbaridades. Y puestos a pedir, que empiecen por Puerta Purchena, que sigan por la Rambla del Obispo Orberá, que se interesen por la plaza de San Sebastián, por la zona del Hotel La Perla, por todo lo que pase de tres plantas y que esté, por supuesto, dando sombra a nuestros monumentos, a nuestro patrimonio, a este lado de la Rambla y desde el Paseo a Pescadería.

-¿Y las piedras cómo están? ¿Qué decir de nuestro patrimonio histórico, de los almerienses de hace mil y pico años y más?

-Es una pena. Es increíble lo que tenemos. Disponemos de un patrimonio que se podría explotar, pero aquí cuando se descubre algo enseguida se tapa, como si no quisieras verlo ni enseñarlo. Parece como si no tuviéramos nada y para empezar contamos con la muralla más grande de Europa, la de la Alcazaba. No entiendo que no se le dé el valor que habría que darle. No lo ven.

-¿Quiénes no lo ven?

-Los que tienen que ponerlo en valor. En cualquier otro sitio hay iniciativas para musealizar lo que se puede tener. Aquí no sucede eso y no sé, puede ser porque las piedras no votan aunque sí lo hacen quienes aman las piedras.

-¿Qué podemos ofrecer y que no se pueda disfrutar ya?

-Podemos ofrecer a nivel arqueológico la muralla romana que hay en la puerta de la Alcazaba, frente a La Guajira. Es de los restos más antiguos que hay en la ciudad. El proyecto es taparlo y eso que se trata de una muralla que, de entrada, ya es un Bien de Interés Cultural, un BIC que si hubiera aparecido en otro lugar de Andalucía o de España ya se estaría trabajando para poder disfrutarlo. Luego está el barrio medieval en el que se trabaja y que se integrará en el edificio del Mesón Gitano, pero también el cementerio que hay bajo la Plaza Vieja, la necrópolis de la avenida de Vílchez o en la plaza Pavía, y cosas más modernas, como las defensas de la costa, otros refugios, los kioscos de las entradas a los mismos...

-¿El barrio medieval, en el que usted ha trabajado, es tan espectacular como se dice?

-Es muy importante porque nos presenta una época interesante a través de lo que fue un barrio completo. Hace pensar en que si Córdoba es un ejemplo de la época califal y Granada lo es de la nazarí por qué Almería no puede ser la máxima representación de la almohade. Es espectacular y sorprendente. Espero que para finales de año se haya terminado la obra y se pueda empezar a visitar. Se integra en un edificio equipado para crear un centro de investigación del estilo almohade, que no existe en la península.

-¿Satisfecha?

-Lo estaré completamente si se hace ese centro de investigación si bien el día que se abra al público y el barrio medieval pueda verse será como si me dieran el Oscar. La excavación a la falda de la Alcazaba, en el Mesón Gitano, es la satisfacción profesional más grande que he tenido.

-¿La misión de un arqueólogo es simplemente la de excavar y excavar para aflorar lo que el tiempo ha ido cambiando o sustituyendo?

-La excavación es importantísima, pero la satisfacción completa es la de saber que los restos se van a conservar, se van a poder ver, que tengan su sitio en un museo y que las piezas recompuestas, restauradas, lleguen a la vitrina. Cuando un arqueólogo llega a un museo y ve la pieza que encontró en la excavación, que fue completando poco a poco con los restos que había... eso es increíble.

-¿Qué excavación despierta más expectación en la gente?

-En Almería y no sé por qué, la de las necrópolis. Es aparecer un hueso y enseguida aparece gente y quieren verlo.

-¿Ha encontrado alguna vez un cofre con monedas, como los de las películas?

-Jajaja. Muchas veces me he encontrado con gente que me ha dicho haberlos encontrado, pero yo nunca he visto uno.

-¿Podía hacernos una ruta por la ciudad de Almería dentro de cincuenta o sesenta años. Lo que le gustaría que los almerienses del futuro pudieran ver?

-Ufff. Empezaría reuniendo a la gente en la Puerta de Purchena para subir la calle Antonio Vico hacia la muralla de Jairán y el Cerro de San Cristóbal. Bajaríamos a la Plaza Vieja para contemplar -ya visibles- los enterramientos, la necrópolis, y de allí a la hoy enterrada Muralla Romana de la Alcazaba. Saldría por la parte de atrás de la fortaleza hasta la explanada del Mesón Gitano, ver las cuevas, el museo que se hará y el deseado Centro de Investigación y de Estudios Almohades. De allí a la Avenida del Mar, la Plaza Pavía con los restos califales, la mezquita, el centro Puerta de Almería y la catedral. Haríamos un recorrido a partir de la Almería del siglo III hasta la del XVI.

-Muchas cosas a día de hoy todavía enterradas...

-Demasiadas y no solo de una época antigua. Los almerienses hemos permitido que se enterraran también cosas más cercanas. El urbanismo ha sido un desastre. Se han cargado conjuntos urbanos maravillosos, como la Puerta de Purchena, o se han construido muros que nos han emparedado, tirado casas y levantado ladrillo sin ton ni son; tenemos parte de los refugios ocultos a la vista de la gente, búnkers de la guerra sin atrevernos a recuperarlos o cubiertos por el mar... Hay muchas cosas que puestas en valor nos haría más atractivos.