2009: Un almeriense cobra un cupón de la ONCE 'hecho bolitas' El afectado lo metió en la lavadora sin saber que estaba premiado MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Jueves, 23 noviembre 2017, 10:39

Sólo disponía de una bolsa con 'trocitos de papel totalmente destruidos', pero la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) tendrá que pagarle los 25.000 euros con los que resultó premiado su número.

Así lo ha dictó en el año 2009 la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en relación con un demandante almeriense que metió en la lavadora sus pantalones con el billete premiado en el bolsillo, de la que IDEAL se hizo eco el 23 de noviembre de ese mismo año.

Según la normativa de la ONCE, "los cupones rotos se abonarán únicamente con el importe de la clase de premio que puedan acreditar fehacientemente con los datos que contiene". Pero, aun así, y teniendo claro la sentencia –a la que tuvo acceso IDEAL– que "no se da, ni por aproximación, ninguno de tales supuestos", el comprador del boleto tendrá su cheque. "Lo único que hay son partículas de papel lavado blanco y, en una de ellas, hay un trocito en color amarillo y verde en el que se lee ‘ON’, infiriéndose claramente que los trocitos presentados [...] pertenecen a un cupón de la ONCE, pero sin ningún otro indentificativo que esas dos letras en color", indicó en la sentencia el tribunal.

Sin embargo, aludiendo a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en un recurso de casación para unificación de doctrina, y a pesar de que explicita una opinión contraria a dicha sentencia porque, a juicio del TSJM "estos pronunciamientos" generan "inseguridad jurídica", estimó el recurso contencioso administrativo. Sólo testimonios La historia nació en una tienda de Benahadux.

Normalmente, un vendedor de cupones de la ONCE de la zona dejaba algunos números en la tienda para venderlos entre la clientela. El demandante, un capitalino, adquirió en dicha tienda dos cupones correlativos del mismo número. Uno se lo quedó él y otro se lo regaló a su hijo.

La sorpresa fue al reconocer que su cupón había sido premiado. Uno estaba a mano. Pero el otro, que lo tenía su hijo, estaba en la lavadora, dentro del bolsillo del pantalón. Y, cuando fueron a echar mano, estaba destrozado. Apenas quedaba de él tres bolitas de papel.

Ante tal situación, plantearon un recurso ante la ONCE que el organismo rechazó en base a su reglamento de juego, que establece que el cupón premiado es pagadero "al portador contra su presentación y entrega, no pudiendo sustituirse por ningún otro documento o testimonio" y que los cupones rotos se abonan sólo si se acredita fehacientemente las cinco cifras del número premiado y la fecha completa (al menos), algo que no ocurría en este caso.

Con el rechazo de la ONCE al recurso, los desafortunados premiados iniciaron un contencioso en los juzgados de Almería que tuvo que trasladarse al TSJM al declararse estos incompetentes "objetiva y territorialmente". Y, ya en Madrid, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM basó su sentencia, dictada el 14 de octubre, principalmente en las testificales: el vendedor de la ONCE, la tendera que colaboraba con el vendedor de cupones en la difusión del producto y que resultó la vendedora directa de los boletos premiados, y el propio comprador del cupón, padre del denunciante.

Además, no obstante, aportaron algunos elementos tenidos en cuenta: primero que a la fecha de la sentencia se habían cobrado todos los premios de ese número excepto el de un cupón y que justamente este cupón falto de cobro era de la serie consiguiente al cobrado por su padre. Escarmentados, probablemente la próxima vez, revisarán los bolsillos del pantalón antes de meterlos en la lavadora.

... y además...

