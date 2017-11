Más de 1.600 conductores almerienses se dejan tres puntos del carné en un año por usar el móvil El uso del teléfono móvil al volante es la segunda causa de siniestralidad vial en nuestro país. / IDEAL El exceso de velocidad, la no utilización el cinturón, el alcohol y las drogas han provocado la pérdida de puntos a miles de usuarios en la provincia FRAN GAVILÁN Almería Jueves, 23 noviembre 2017, 01:48

La simple acción de encender un cigarrillo o escribir un whatsapp en nuestro teléfono móvil cuando vamos al volante, puede convertirse en una verdadera trampa mortal en apenas unos segundos. Las distracciones son otro año más la segunda causa de siniestralidad vial en nuestro país, la mayoría de ellas, fácilmente evitables y que supondrían una drástica disminución de los accidentes de tráfico y por ende de fallecidos.

A pesar de que la mayoría de vehículos ya llevan incorporados elementos como el 'manos libres' conectado por Bluetooth, todavía es una imagen habitual observar a conductores con una mano en el volante y otra en el teléfono, principalmente cuando circulan por casco urbano.

Las cifras facilitadas a este periódico por la Jefatura Provincial de Tráfico confirman esta realidad. Un total de 1.669 conductores almerienses se han dejado tres puntos del permiso de conducir al ser cazados haciendo uso del teléfono móvil y además han tenido que abonar una sanción económica de 200 euros por cometer una infracción.

Además, la segunda sanción más repetida entre los conductores reincidentes, es decir aquellos que han sido sancionados dos o más veces por la misma infracción, es el «temido» uso del teléfono móvil mientras se conduce. Desde la DGT advierten de la peligrosidad de esta mala costumbre, ya que hablar o manejar un 'smartphone' al volante equivale a «ir bajo los efectos del alcohol» si se habla en términos de distracción, por lo que el riesgo de accidentalidad se multiplica por tres.

Otro de los aspectos preocupantes que arroja la estadística facilitada por Tráfico es la gran cantidad de conductores o pasajeros que han sido sancionados entre enero y noviembre de este año por circular sin el cinturón de seguridad o sin los Sistemas de Retención Infantil (SRI) por la red de carreteras de Almería.

Pese a las continuas campañas de concienciación implementadas por la DGT, algo tan sencillo como abrocharse el cinturón de seguridad parece que todavía no está presente en muchos usuarios de las carreteras que se extienden por el territorio almeriense. Un total de 1.457 personas han sido sancionados por no llevar el cinturón y lo más preocupante: más de 5.700 usuarios de la carretera han sido 'cazados' dos o más veces por no hacer uso de este dispositivo.

Hombres, perfil más repetido

Según las cifras que baraja la DGT, un total de 9.811 conductores almerienses han perdido puntos en lo que llevamos de año y 92 se han quedado sin ninguno. Detrás de estas cifras el perfil que se repite es el de hombre, de entre 25 y 34 años, y aficionado a pisar el acelerador por encima de los 20 km/h de lo permitido. Según las cifras facilitadas a este periódico por la Jefatura Provincial de Tráfico, cuatro de cada diez sancionados con multas de tráfico van a parar a jóvenes menores de 34 años y la mayoría son varones.

El exceso de velocidad es la sanción que más se repite año tras año desde que se implantó el permiso por puntos. No obstante, una de las sanciones que más ha crecido como la espuma durante los últimos años es el consumo de drogas al volante.

Más de medio millar de conductores han sido percibidos por conducir bajo los efectos de los estupefacientes. Cabe recordar que más de la mitad de los conductores sometidos a controles preventivos antidroga durante el pasado año en la provincia de Almería llevaba restos de drogas en su organismo. En concreto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil registraron positivos en el 58,1% de los test de drogas practicados en la red de carreteras del territorio almeriense. Traducido en cifras: fueron un total de 455 las pruebas de estupefacientes las que arrojaron un resultado positivo de las 783 practicados durante el pasado año, según los datos facilitados por la DGT.

Para recuperar los puntos, Tráfico realiza cursos de sensibilización en un centro autorizado con el que se puede recuperar hasta un máximo de 6 puntos y permanecer dos años sin ser sancionado en el caso de infracciones graves (tres años en el caso de las muy graves), ya que transcurrido ese plazo se vuelve a recuperar el saldo completo.

son los conductores almerienses que se han quedado sin saldo de puntos en su permiso este año. De ellos, 87 son hombres y el resto mujeres. Conducir sin permiso está tipificado como delito por el artículo 384 del Código Penal.