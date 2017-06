El Ayuntamiento reabre el melón sobre la ubicación del Pingurucho

La polémica está servida. Y la presentación de una moción de Ciudadanos será el detonante que provoque la reapertura en canal de este vetusto melón que siempre dio mucho que hablar pero que nunca acabó por cerrarse. La formación naranja tiene previsto presentar hoy una moción con la que pretende que sea la ciudadanía, mediante una consulta popular, la que decida la ubicación final del monumento a los Mártires de la Libertad, el conocido como Pingurucho de Los Coloraos.

La intención de Ciudadanos es zanjar la polémica, que no haya más discusión abierta sobre su traslado o su permanencia en la plaza de la Constitución (plaza vieja) y que sean los vecinos los que decidan. El Partido Popular ha defendido en los últimos 15 años su traslado a cualquier otro lugar de la ciudad. El PSOE e IU, sin embargo, defienden ahora su permanencia frente al Consistorio pese a que el proyecto que ganó el concurso de la rehabilitación de la plaza vieja lo excluía.

El concejal delegado de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez (PP), alegó ayer que los planes municipales pasan por convertir la plaza vieja en un espacio «diáfano, con oportunidades para la hostelería y la restauración y que ponga en valor la plaza y no tanto un elemento cuya presencia en este espacio no responde a ningún rigor histórico, más allá de encontrarse fuera de escala, como señalan no pocos técnicos». El PP está decidido a trasladarlo y proponen a bote pronto el templete del Parque de Nicolás Salmerón, aunque no verían con mal otra ubicación de consenso, por ejemplo en la Rambla.

Curiosamente el bulevar de la avenida de Federico García Lorca fue la ubicación que se eligió en 2005, año en el que se puso sobre la mesa el posible traslado de una forma más seria. La entonces concejal de Participación Ciudadana, Trinidad Moreno (Gial, el grupo independiente liderado por Juan Megino) convocó una consulta popular con escasa participación, apenas 413 votos, de los que salió victoriosa la opción de llevarlo a la Rambla. Los constantes retrasos en la ejecución de la rehabilitación de las Casas Consistoriales, sin embargo impidieron cerrar el debate, que lleva abierto desde años antes de esa consulta. Ahora, el PSOE abrió la veda esta semana exigiendo que se mantenga el Pingurucho donde está. Y lo que podría haber sido una declaración política sin más repercusión adquirirá tintes de eje central de discusión en el próximo pleno gracias a la disposición de Ciudadanos a celebrar una consulta. El PP, que gobierna gracias al apoyo tácito de los naranjas, no está por la labor. Y ahí, la polémica está servida.

El concejal Carlos Sánchez, que ayer ejerció de portavoz del Grupo Popular, defendió que la opción de abrir un proceso participativo no es la más adecuada, especialmente a la vista de la escasa participación ciudadana en las tres experiencias que se han vivido. «Respetando que se produzcan procesos participativos, invito a la oposición a reflexionar sobre la conveniencia o no de abrir uno nuevo respecto a este tema cuando, además, ya se realizó en su día y participaron apenas 400 personas». Sin ir más lejos, los dos últimos procesos, para la elección del modelo de portada de Feria y para el puente de El Puche, no llegaron en ninguno de los casos al millar de personas expresando su opinión en forma de voto.

«Creo que los procesos participativos son buenos y necesarios. Pero también creo que los grupos municipales, los concejales, tenemos una responsabilidad. Si no vamos a ser capaces de asumir esa responsabilidad y tomar decisiones no se para que están aquí algunos. Nosotros sí que tenemos claro que hay que tomar decisiones y entre ellas está también la del Pingurucho», adujo Sánchez.

El Pingurucho rinde homenaje a los Mártires de la Libertad, Los Coloraos, un grupo de insurrectos que desembarcó en Almería en 1824 con la firme intención de reponer la Constitución Española de 1812 frente al absolutismo de Fernando VII en la conocida como 'Década Ominosa'. Su intentona fue un fracaso y murieron todos fusilados en la rambla de Belén, en la zona conocida como La Gloria. El monumento se levantó en 1870 en la entonces plaza de Cádiz (actual Puerta de Purchena) si bien en 1900 fue trasladado a la plaza de la Constitución -Ley fundamental que, por otra parte, fue el motivo de su muerte-. En 1943 las autoridades locales de la dictadura mandaron derribarlo ante la primera visita de Francisco Franco a la ciudad. Y no fue hasta 1987 cuando, por suscripción popular, se restituyó en el último de los emplazamientos.

Inicialmente, el Pingurucho fue un cenotafio que contenía los restos de Los Coloraos, si bien desde 1943 los restos están en el Cementerio de San José y Santa Adela, en Almería.