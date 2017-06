Niegan la entrada a un pub a personas con discapacidad y el local alega la vestimenta

Ocurría el viernes. Un grupo de cerca de 40 chicos y chicas con discapacidad intelectual estaba celebrando el fin de curso cuando, al borde de la medianoche, intentaron acceder a un local nocturno en el entorno de La Vega de Acá. Sin embargo, tuvieron que darse la vuelta. «Desde que nos vieron ya se estaban fijando, como si estuvieran buscando la excusa», defendía ayer Juanma Yeste, vicepresidente de la Asociación Espacio Vive, un colectivo de ayuda en el desarrollo de la autonomía personal y la integración social de las personas con discapacidad. «Nos dijeron que no se podía pasar ni con sandalias ni con pantalón corto, que era política de la empresa».

Una de las monitoras que iba con ellos relató los hechos en Facebook y el comentario se hizo viral en pocas horas. «Hemos visto algunas cosas en redes sociales, pero lo que se está diciendo no es verdad», alegaba, por su parte, Antonio Rodríguez, gerente del local en cuestión. «Cuando el pub abre de noche, no se deja entrar en bermudas y chanclas. No por discriminación, sino porque es un local nocturno.Cuando es por la tarde, no hay problema. De hecho han ido otras veces [ese colectivo y otros] y no ha habido ningún problema. Pero por la noche no, no dejamos pasar a nadie con esa vestimenta», alegó.

El colectivo, que va a sopesar la posibilidad de llevar el caso a la justicia, considera que hubo discriminación porque «había dentro gente que vestía así, con pantalones cortos», algo que niega, sin embargo la empresa que gestiona el local:«Yo mismo estaba dentro y no había nadie con esa vestimenta», defiende el gerente. «Es una cuestión de horarios», reitera. Por la tarde, el local permite una vestimenta más relajada. Por la noche, sin embargo, exige un vestir algo más sobrio. «No es discriminación, es que por la noche eso es un pub», reiteran desde la empresa.