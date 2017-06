Hoy es un día triste

Muchos ya lo habréis visto y leído. Cuando a las 8:29 recibí la noticia, me quedé helado, sin capacidad de reacción. «Soy la hija de Manuel Manzano. Ha fallecido esta madrugada durmiendo», decían un par de mensajes enviados desde su móvil. Me cuesta escribir algo de quien se sentó muchos años en la mesa de enfrente, cómplice a diario para disfrutar de cómo él veía la vida y para tratar de hacer un trabajo acorde a la imagen que él tenía preparada, que siempre era la foto perfecta.

Quien no me conozca puede decir que este es el discurso propio cuando hay un desenlace tan cruel e inesperado como la muerte de un amigo. Manolo era un fotógrafo de los grandes, de los de máquina antigua. La 'mecanización' de la fotografía ha dado cobijo a muchos que con una buena máquina se van a una plaza de toros -por ejemplo-, pulsan el disparador y sólo despegan el dedo para la merienda -que casi siempre es gratis-. Manolo buscaba la foto, no la encontraba; su foto era de un solo click, no una imagen elegida entre mil. Su adiós prematuro supone un mazazo porque quien tiene inquietudes hace de lo que fue su trabajo una pasión sin medida de tiempo, encorsetada por la imperiosa necesidad de entregar la página antes del cierre. Ahora a Manolo se le han quedado proyectos en el tintero que sólo los genios hacen sin más referencia que el recuerdo y el tiempo. Ambos no permitirán su olvido. #DEPManuel