La primera ola de calor se adelanta al verano y se instalará hoy en la provincia

«Esto es insoportable», «No he podido pegar ojo» o «Esto no se acaba nunca». Estas frases suelen permanecer entre la mayoría de los almerienses cuando la provincia se ve asediada por una ola de calor. Soportar 40 grados a la sombra no es una tarea fácil y mucho menos para aquellos que no tienen posibilidad de darse un chapuzón, ya sea en la playa o en la piscina, por su horario laboral.

Hablar de una ola de calor nos hace pensar en julio o agosto, es decir, en pleno verano. Pero este año, al igual que ocurrió durante el pasado año 2012, las altas temperaturas no esperarán al inicio de la época estival.

Así lo anunciaron ayer desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su predicción asegura que la primera ola de calor de este año dejará hoy máximas que rondarán los 40 grados en numerosas provincias peninsulares y mínimas de hasta 26 en algunas capitales.

Por encima de los 20 grados los meteorólogos consideran que las noches son «tropicales», y treinta capitales de provincia estarán la próxima noche por encima de ese umbral, como es el caso de Almería.

Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, son valores, tanto los de las máximas como los de las mínimas, que están muy por encima de los normales para esta época del año.

Aunque oficialmente la ola de calor no comenzará hasta el mediodía de hoy, y en principio se prolongará hasta el próximo domingo, el país vive desde hace varios días un episodio de altas temperaturas que ha motivado la activación de «avisos» meteorológicos por altas temperaturas en un total de 31 provincias.

Los 40 grados se alcanzarán hoy en Ciudad Real, Córdoba, Granada y Lleida, y las mínimas serán extraordinariamente altas en algunas ciudades como Jaén (26 grados), y Madrid y Toledo (24 grados).

En los niveles 9 y 10 (muy alto) de insolación estarán Almería, Granada, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Madrid, Salamanca, Valladolid y Mallorca, Cádiz, Córdoba, Málaga, Gran Canaria, Murcia, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza.

Desde la Aemet detallaron que el centro y el suroeste peninsular serán hoy y el viernes las áreas donde más apriete el fortísimo calor, a partir del viernes y hasta el domingo el ascenso térmico será muy acusado en el Cantábrico, y se espera, en principio, que las temperaturas comiencen a bajar a partir del lunes.

Vigilados ante el calor

Cabe recordar que por el momento un total de 391 almerienses están bajo seguimiento a través de Salud Responde ante las altas temperaturas. Estas personas pertenecen a los grupos de población más vulnerables como las personas mayores de 65 años, pacientes crónicos y frágiles que viven solos, menores de 4 años (especialmente lactantes) y trabajadores expuestos al sol.

El seguimiento hacia los grupos de población más vulnerables frente a las altas temperaturas, que superarán el millar en los meses más calurosos, permite identificar las situaciones y problemas del paciente e interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y profesionales de Salud Responde. Por otro lado también se ponen en marcha los mecanismos de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas.