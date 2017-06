ADIF estudia trasladar la estación al entorno de la avenida del Mediterráneo

El proyecto de soterramiento tal y como se concibió y firmó allá por 2011 está prácticamente enterrado. Los 280 millones de euros de coste de embutir bajo tierra las vías entre el Sector 20 y la antigua terminal son, para el actual Gobierno, un elemento más que determinante como para que lo que acabe completamente enterrado no sea el tren sino un proyecto que considera extemporáneo, megalómano y fuera de la actual conciencia postcrisis. La primera seña de ese descarte la dio la asunción, de buen grado, por parte del Ayuntamiento de Almería -que hasta 2011 se había mostrado como un martillo pilón, determinante en su pretensión de un soterramiento integral y hasta el puerto- de un proyecto de mínimos, de apenas 200 metros de túnel con el que acabar de una vez con el paso a nivel de El Puche, un cruce peligroso en plena zona urbana de la capital.

Sin embargo, y con la finalidad de alcanzar un punto intermedio, una 'entente cordiale' entre las reservas de Fomento a invertir en soterramientos en toda España -salvo los recientemente pactados en el País Vasco a cuenta del voto favorable del PNV a los presupuestos estatales- y las pretensiones municipales de Almería, Urbanismo ha rescatado lo que en su momento fue descartado por poco ambicioso: el traslado de la estación ferroviaria al entorno del polígono industrial de La Celulosa.

La propuesta llegó en una reciente reunión en Madrid. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco; y el concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón, plantearon a los representantes de la sociedad estatal Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) una vía intermedia: un ni para ti ni para mí. Ni un 'minisoterramiento' en El Puche con la Estación donde está ahora, ni el soterramiento de 2011 que el propio Ayuntamiento da por amortizado. Meter las vías bajo tierra sí, pero con 400 metros menos de túnel -y unos cuantos millones de euros de ahorro para Fomento-. Y ADIF, que no vio del todo mal la propuesta, se puso manos a la obra y ya trabaja en ver si la pastilla delimitada entre la avenida del Mediterráneo (al oeste), la autovía del Aeropuerto (al norte) y la carretera de Sierra Alhamilla (al sur) pueden ser suficientes para albergar las necesidades de una futura estación Intermodal a la que en un plazo de menos de una década debieran llegar los trenes AVE.

La propuesta, en un estado preliminar -confirmaron fuentes municipales- conllevaría el levantamiento de gran parte de los espacios industriales de La Celulosa, en pleno casco urbano de la capital, razón por la que al Consistorio este proyecto le vendría bien en dos de sus pretensiones actuales: liberar de suelos industriales el casco urbano trasladando estas actividades al extrarradio y conseguir que Fomento retome la idea de soterrar al completo, aunque sea con 400 metros menos de túnel.

Además, a juicio del Consistorio, esta ubicación redundaría en una más pronta liberación de los suelos ferroviarios situados entre la avenida del Mediterráneo y la antigua estación de Renfe y en otorgar mayor accesibilidad viaria a la terminal de pasajeros, que quedaría en el centro de los desarrollos urbanísticos de la segunda mitad del siglo XX y frente a una de las espinas dorsales de la ciudad.

«Ahora deben ser los ingenieros los que vean si es factible», argumentaron las fuentes municipales consultadas por este diario. De hecho, de ello depende una futura negociación política: de que ADIF considere que con la pastilla existente en la zona tiene suelos suficientes para los servicios ferroviarios. Cabe recordar que la futura estación deberá contar con andenes de estacionamiento para trenes AVE de hasta 400 metros de longitud, andenes para trenes convencionales -que seguirán circulando por la vía de Guadix hacia el resto de Andalucía- y que debe contar con la previsión de que en un futuro próximo Puertos del Estado cumpla su compromiso de financiar y ejecutar el ramal soterrado de acceso a los muelles del Puerto de Almería. Eso y con espacio para la terminal de buses, cuya sinergia no estaría dispuesto a perder ADIF.

Es la primera vez que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias accede siquiera a estudiar el cambio de ubicación de la estación. Hasta el momento, el ente dependiente de Fomento ha defendido en todas las ciudades en las que cuenta con terminal de pasajeros el mantenimiento de las estaciones en espacios centrales de la ciudad. En este caso, el traslado sería de apenas 400 metros, sin perder ciertamente la accesibilidad urbana aunque sí distanciándose levemente de la zona más céntrica de la ciudad. La inexistencia de servicios ferroviarios de Cercanías -que son los que requieren una mayor accesibilidad peatonal a sus terminales- juega en este caso a favor del posible traslado.

No obstante, ADIF aún no ha tomado ninguna determinación en tanto en cuanto no tiene conciencia fehaciente de la viabilidad técnica de esta idea surgida del propio Ayuntamiento de Almería. Un informe será el que se encargue de otorgar herramientas de decisión sobre esta ubicación que jamás llegó a plantearse anteriormente en firme, ni siquiera cuando el exalcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (también PP, como el actual equipo de gobierno), llegó a sentenciar en alguna ocasión que estaba dispuesto a trasladar la terminal a El Puche ante el hastío de la espera ante un proyecto que no llegaba pese a décadas de promesas.

El proyecto sigue sin llegar. Y la solución intermedia se presenta ahora para el Consistorio como la vía de escape que permita brindar a Almería el soterramiento integral aunque sea cediendo 400 metros de túnel. La contra: al Puerto le costaría esos mismos 400 metros de túnel más caro llevar los vagones hasta sus muelles.