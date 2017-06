El utillero del Almería le canta al amor

¿Quién no ha cantado algunas vez en la ducha o ha pasado una noche de karaoke sin más intención que la de divertirse? El utillero de la UD Almería, Bernardo Hernández, lo hizo, lo de ir a un karaoke, y se enganchó a la música, reavivando las cenizas de cuando niño quiso hacer sus pinitos, pero su padre consiguió quitárselos a cambio de una o dos bicicletas. «Siempre he tenido el gusanillo, pero empezar fue a raíz de ir una noche a un karaoke, con Aurelio Blanco y Paco Díaz Casimiro, empecé a cantar, me escuchó el señor del karaoke y le llamó la atención». Han pasado un par de años, sigue tomándose la música en serio y ha publicado su primer disco «Un canto al amor», porque este molinero le canta al amor y al desamor.

Este hombre cuya profesión está ligada al fútbol -lleva en la UD Almería desde sus inicios-, canta canciones de amor «porque es lo único que me satisface y me gusta. Canto boleros porque es lo que me gusta». No imita, «nunca se me ocurrirá ni va conmigo, yo tengo mi voz y mi estilo, pero sí que me gustan artistas mejicanos como Luis Miguel, Vicente y Alejando Fernández, que son los que más me gustan. Canto tal y como me sale del alma».

Bernardo no canta una canción por cantarla. «Todo tiene una idea, pero eso se queda para mí. Normalmente, son canciones de amor y algunas de desamor. No me gustan mucho los desamores, pero como el amor trae el desamor».

Donde hubo fuego, rescoldos quedan

De un burro no se saca un caballo de carreras, decía un antiguo jugador. Y la música la tuvo siempre en la cabeza Bernardo Hernández. Relata que «con diez u once años, teníamos un coro en La Salle y yo era el solista. En esa época canté con Richoly, que lo hice en varios sitios. Pero antes no estaba la vida como ahora. Terminé el colegio y me puse a trabajar. Intenté estudiar solfeo, de hecho empecé, pero me pillaba distante de mi casa y al final mi padre me compró dos bicicletas y me dijo que me dedicara a otra cosa porque esto es una ruina».

Pero pasó el tiempo y el gusanillo que había dormido despertó para ahora aficionarse y disfrutar con una música que es 'muy suya'. Bernardo no canta en el vestuario, sólo da el grito, porque «aquí vengo a trabajar. No vengo a divertir a nadie. Aunque me dan la machaca los jugadores, siempre digo que yo soy un profesional y el que quiera escucharme que pague», comenta en modo irónico.