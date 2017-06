¿Quieres ver un concierto histórico en Almería?

'Alamar', el Festival de Músicas del Mundo, que consiste en un encuentro de culturas y músicas diferentes que pone en marcha las actividades veraniegas de la provincia, tiene este año un motivo para no perdérselo. El mismo tiene un concierto que será histórico, no sólo por el enclave en el que se celebrará el mismo -el Mesón Gitano-, sino por la presencia del grupo malagueño Chambao y su Flamenco Chill.

El grupo liderado por 'Lamari' estará en ese espacio escénico para dar un concierto que puede ser el último en Almería después de quince años de carrera. De hecho, el día 13 enero de 2018 está anunciado un gran evento en el Palacio de los Deportes de Madrid para hacer visible la despedida y el cambio de Chambao a Lamari, que no es un adiós definitivo, sino "un cambio de nombre" como dijo la propia cantante. "La gente creía que había un grupo, pero no era así. El proyecto de Chambao se convirtió en una marca, pero no había un grupo como tal".

En Almería estará para mezclar sonidos del flamenco y sus palos con música electrónica ese día 30 de junio, desde las diez de la noche, en el Mesón Gitano.

Si te gusta, prepara el cuerpo. Seguro que será una noche especial.