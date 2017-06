Normalidad y muchos nervios en la primera jornada de la Selectividad

Con normalidad y con la tensión lógica de este tipo de pruebas, ayer arrancaron en las diferentes sedes habilitadas en la provincia de Almería las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (EvAU) para casi 3.000 jóvenes. Estos exámenes se llevarán a cabo hasta el próximo 14 de junio y marcarán el futuro inmediato de estos estudiantes que en tres días se juegan entrar en la carrera que han elegido o tener que conformarse con alguna otra alternativa.

La primera jornada, según se confirmó desde la Universidad de Almería, finalizó sin ningún tipo de incidencia y los estudiantes pudieron realizar sus exámenes en un ambiente de tranquilidad y organización absoluta, acompañados, además, por numerosos profesores y padres que, al tratarse del primer día, optaron por esperar en los pasillos del Aulario II para dar confianza y ánimo a los menores.

El director de Secretariado de Acceso y Relaciones con Enseñanzas Medias, Manuel Gámez, detalló que «hoy se han examinado de Lengua, Comentario de Texto, Idioma e Historia de España. Mañana y pasado lo harán de las otras asignaturas que corresponden a la modalidad, más la que hayan escogido en la fase de acceso dentro de las asignaturas troncales optativas».

Los exámenes serán corregidos por profesores especialistas en cada materia nombrados al efecto como vocales del Tribunal «aunque se haya quitado el examen obligatorio de Filosofía el número de cambios es mínimo porque se ha intentado mantener la prueba en su misma estructura. Uno de los pocos cambios afecta al proceso de reclamación, si antes tenías dos opciones, reclamación y doble corrección ahora solamente hay una opción que es revisión, donde el alumno en todo momento siempre va a tener una nueva corrección, lo que significa que la nota puede variar arriba o abajo».

Manuel Gámez aprovechó, igualmente, para destacar el buen momento que vive la UAL que se posiciona en algunos de los rankings más importantes como una de las mejores universidades del país, ya que «estamos trabajando para darnos a conocer; ya el año pasado aumentamos en matrículas en junio casi un 7%, y ese es el sentir por parte de los alumnos que ya en las jornadas preuniversitarias manifestaron el interés que tienen en nuestra Universidad».

Las calificaciones se publicarán el día 22 de junio a partir de las 9 horas. Los estudiantes podrán consultar sus notas a través de la página web de la Universidad de Almería, utilizando las claves concertadas de acceso que les serán entregadas el primer día de la prueba. Una vez publicadas las notas, en caso de disconformidad, el estudiante podrá solicitar la revisión de una o varias materias.

El trámite lo deberá realizar por internet, accediendo al mismo punto electrónico de consulta de calificaciones. Una vez superada la prueba, los estudiantes podrán solicitar la admisión en alguno de los 32 Grados que oferta la Universidad de Almería. Para el próximo curso 2017-18 el total de plazas ofertadas para estudiantes de nuevo ingreso en títulos de Grado es de 3.270.

Momento clave

Lo mucho que hay en juego para estos aspirantes a entrar en la universidad se pudo comprobar, especialmente, antes de entrar a las aulas. Víctor, alumno del IES Sol de Portocarrero nos contó, mientras repasaba sus apuntes, que «lo he preparado a conciencia y he sido muy constante durante el curso, de todas formas he tenido que dar un repaso importantes, especialmente en materias como Historia que hay materias muy precisas y eso hace que esté un poco estresado». Junto a él, su compañera Amanda que reconoció que «los nervios te pueden jugar una mala pasada, te lo puedes preparar muy bien, pero no es lo mismo que hacerlo en tu casa o en el instituto, la situación es bastante diferente».

Piedad fue una de las madres que acompañó a su hijo, del Celia Viñas, hasta el campus y nos explicó que «simplemente queremos hacerle ver que estamos con él, que para bien o para mal sabemos que se ha esforzado y ha trabajado bien e intentar ser un punto de apoyo en estos momentos». También habló del nuevo sistema de revisión, apuntando que «es un riesgo que hay correr si es que piensas que lo has hecho bien».