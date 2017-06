Cs critica la "incapacidad" del Ayuntamiento al empezar la temporada estival "sin socorristas ni pasarelas"

El grupo municipal de Cs ha criticado este martes la "incapacidad" del Ayuntamiento de Almería para poner en marcha el plan de playas de la capital después de que la temporada arrancara "sin socorristas, ni pasarelas, ni puntos accesibles", por lo que han emplazado al concejal del Área de Fomento, Carlos Sánchez (PP) a que "se replantee su continuidad" al frente de la concejalía.

Junto a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) de Almería, el edil de Cs Rafael Burgos ha lamentado la "poca sensibilidad" del equipo de gobierno con los almerienses, turistas y personas con movilidad reducida "tras comprobar que las playas, a día 13 de junio, siguen sin pasarelas, sin socorristas y sin los puntos accesibles".

"Lamentamos la falta de compromiso y la indolencia de este equipo de gobierno tras comprometerse públicamente a que las playas estarían listas el 1 de junio y corroborar que no es así", ha manifestado en una nota el concejal de la formación naranja, para quien "es incomprensible" que "un asunto que se repite año tras año y que es un pilar básico del turismo de esta ciudad no esté solucionado con el tiempo suficiente".

Según Burgos, tras la adjudicación este martes del servicio de pasarelas en junta de gobierno, las playas "no estarán listas en menos de diez días", según sus cálculos. Con ello, ha remarcado la "poca delicadeza" de los responsables municipales con las personas con movilidad reducida, que "no pueden disfrutar de la playa". "No entendemos este incompresible capricho del gobierno de no tener las playas a punto a primeros de junio, tal y como se comprometieron y firmaron con Ciudadanos en el acuerdo presupuestario", ha aseverado.

Por su parte, el presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha criticado también la "nula sensibilidad" de quien gobierna el Ayuntamiento de Almería "tras recordar que el año pasado las pasarelas no estuvieron listas hasta final de julio". "No se imaginan el daño que hacen, no solo al turismo, si no a miles de personas con movilidad reducida de esta ciudad que tienen su derecho a bañarse en las playas", ha manifestado Sola tras anunciar que "estamos dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos, incluso acudir a la vía judicial, porque se están vulnerando derechos fundamentales".

Sola ha asegurado que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco (PP), le "llamó el año pasado" para pedirle "disculpas" por el "retraso de las pasarelas y los puntos accesibles". "Me dijo que para este año estarían a principios de junio", ha trasladado al tiempo que ha recordado que "en las hemerotecas el edil Carlos Sánchez se comprometió a que el 1 de junio estarían puestas las pasarelas".