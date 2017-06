Discapacitados y extranjeros acumulan la mayoría de los delitos de odio en Almería

Los delitos de odio se definen como «cualquier hecho que infrinja el orden penal y administrativo y que se ejecute contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, religión o práctica religiosa, discapacidad, orientación o identidad sexual, así como por su situación de pobreza». Sólo en un país desarrollado y democrático como España se registraron el pasado año un total de 1.272 enmarcados dentro de esta tipología penal, lo que supone un 4,2% menos que en 2015.

En Almería, una provincia situada en la zona templada en cuanto a estas infracciones penales, el Ministerio del Interior contabilizó el pasado año 15 casos: ocho contra discapacitados, cinco por racismo y xenofobia, uno antisemita y otro por cuestiones de ideología.

Esta cifra supone que el número de casos fundamentados por delitos de odio ha aumentado levemente en territorio almeriense respecto a los datos registrados durante el 2015. Y a diferencia de lo que ocurre en el conjunto del país, donde el racismo y la xenofobia son los motivos principales que se ocultan detrás de la mayoría de delitos de odio, en Almería son las acciones contra los discapacitados las que fueron más numerosas el pasado año, aunque con los episodios de odio contra ciudadanos extranjeros en segundo lugar.

El informe de Interior también ofrece datos por primera vez del número de detenciones que se han producido por delitos de odio, es decir, el trabajo que ha realizado tanto la Guardia Civil como Policía Nacional para luchar contra esta lacra. En sentido, los Cuerpos y Fuerzas del Estado, cada día más formados para identificar y actuar contra esta tipología penal, arrestaron el pasado año a un total de 11 personas, de las que la mayoría, seis, cometieron supuestamente delitos de odio hacía extranjeros.

No obstante, el número de delitos de odio relacionados con el racismo contabilizados en 2016 en la provincia de Almería es mínimo en comparación con la población inmigrante que registra en la actualidad.

Aunque también se estima que muchos de los inmigrantes que son víctimas de estos delitos deciden no denunciar a sus supuestos agresores. Así lo señalan desde la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), quienes aseguran que entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian su caso ante ninguna organización, ya sea ante Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ante el sistema de Justicia o mediante la intermediación de las organizaciones no gubernamentales.

Por otro lado, la estadística ministerial no ha contabilizado por segundo año consecutivos delitos de odio en territorio almeriense por motivos de orientación o identidad sexual. Cabe recordar que durante los años 2013 y 2014, los homosexuales fueron el centro de la diana de la mayoría de delitos de odio acontecidos en Almería y en el conjunto del país.

Perfil de la víctima

El informe de Interior señala, asimismo, más del 60% de las víctimas de delitos de odio contabilizadas el pasado año era hombre y con una edad comprendida entre l8 y 40 años. Por su parte, los menores de edad constituyeron el 13,8 % del conjunto de las víctimas de delitos de odio en 2016, una cifra similar a la del año 2015.

Del análisis realizado sobre la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo, las víctimas de sexo femenino tan sólo exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino en dos de los ámbitos computados: antisemitismo y discriminación por razón de sexo/género.