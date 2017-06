Desde el infinito y más allá

Ha sido el encargado de situar - en el sentido más literal de la expresión- nuestra agricultura en el universo. En la primavera de 2007, durante su participación en las III Jornadas Astronómicas de Almería, desveló que nuestro 'Mar de Plástico' se ve desde el espacio.

El tiempo ha demostrado que aquellas palabras de Pedro Duque fueron algo más que un guiño al público que abarrotaba el patio de butacas del Teatro Apolo de la capital.

Y es que en sus conferencias, charlas y entrevistas por todo el mundo, no se ha cansado de repetir que «los invernaderos de El Ejido son la única obra humana visible desde el espacio».

Visión espacial

¡Menuda publicidad! Viene de la mano de un astronauta querido y respetado por toda la comunidad científica. Diez años después, este madrileño con orígenes extremeños, ha vuelto a nuestra tierra. Esta semana ha insistido sobre la misma idea, explicando que nuestros cultivos bajo plástico «se ven sin hacer ningún esfuerzo».

A cuatrocientos kilómetros de distancia, desde la Estación Espacial Internacional, «si sabes exactamente dónde mirar, puedes ver unos pequeñísimos triángulos de sombra que son las pirámides de Egipto, pero los invernaderos se ven sin fijarte en ellos», aseguró durante su intervención. Fue un astronauta francés quien, después de seis meses en una misión espacial, le preguntó: «¿Qué es eso blanco que hay en el Sur de España?".

Nuestros invernaderos

Las 30.000 hectáreas invernadas de nuestra provincia se convierten, vistas desde ahí arriba, en un enorme espejo que proyecta la luz. Debe tratarse de un espectáculo digno de observar. ¡Ojalá pudieran contemplarlo los hombres y mujeres que con trabajo y esfuerzo han propiciado este 'milagro'!

«¿Qué cara habrían puesto los 'padres' de nuestros invernaderos si alguien les hubiera contado esto?»

La publicidad que hace Duque de nuestro principal sector productivo es impagable. Ahora su vínculo con la provincia se ha estrechado un poco más, después de que la Universidad de Almería haya aprovechado su última visita para investirlo Doctor Honoris Causa. Un gran gesto que pone en valor su carrera profesional y demuestra la gratitud por sus afirmaciones sobre nuestros invernaderos.

No es la Gran Muralla China, no son las Pirámides, no es la Torre Eiffel, no es el Empire State, no son las Torres Petronas malayas, no es Central Park, ni tampoco Las Vegas. Lo que más destaca de la Tierra desde el espacio tenía que ser el agro almeriense.

¿Qué cara habrían puesto los 'padres' de nuestros invernaderos si alguien les hubiera contado esto hace 50 años?

Proyección nacional

El paso de Pedro Duque por Almería y sus reflexiones sobre nuestro campo han sido recogidas por todos los medios de comunicación nacionales. Prensa, radio y televisión han repetido sus palabras en cada una de sus ediciones. Se trata de una gran inyección publicitaria a las puertas de la temporada estival.

Ya sé que nadie va a elegir dónde va de vacaciones en función de las declaraciones que haga un astronauta, pero estas cosas siempre vienen bien. Por otro lado, también ayudan a posicionar la agroindustria almeriense al lado de la ciencia al más alto nivel.

Y es que la carrera espacial siempre ha sido el máximo exponente del I+D+i. Dentro y fuera de nuestros invernaderos hay mucha tecnología. Muchas fincas de nuestra tierra son únicas en el mundo por la utilización de novedosos sistemas, desconocidos en otras zonas productoras.

Tecnología agrícola

Duque ha dedicado gran parte de su trabajo, en los últimos años, al desarrollo de tecnologías para la agricultura. Como director general de Deimos Imaging, ha puesto en órbita dos satélites especialmente diseñados para la obtención de imágenes agrícolas de altísima calidad. El Deimos I ya ofrecía una visión de alta definición desde 20 metros de distancia. Después, el Deimos II mejoraría las prestaciones. Esta tecnología sirve para identificar extensiones de cultivos, variedades o daños provocados por fenómenos naturales en todo el globo terrestre. Su uso se ha ido extendiendo por todo el planeta por su utilidad desde el punto de vista estratégico, principalmente.

Made in Almería

En Almería, hace años que un grupo de investigadores, junto con expertos de otras universidades, trabajan en algo parecido. El profesor que está al frente de este proyecto -ahora también tiene que atender otras responsabilidades que van más allá de la ciencia y la docencia- me ha explicado muchas veces cómo marcha el trabajo.

Utilizan satélites de alta definición para identificar qué hay dentro de los invernaderos. Lo complicado es conseguir 'atravesar' los plásticos. Con esta tecnología, se podría precisar milimétricamente a qué productos se destina cada metro cuadrado, incluso cómo de avanzados van los cultivos o qué volumen de producción se puede esperar.

Hace tiempo que no sé nada de los resultados de esta investigación. Tendré que preguntar en la próxima ocasión que nos encontremos.

Tengo otra duda más... Lo que Pedro Duque todavía no ha explicado es si, desde allí arriba, con una alimentación basada en comida enlatada y platos deshidratados, no se le hacía la boca agua pensado en nuestras hortalizas en general y en especial en los tomates Raf de Almería y Níjar. Habrá que preguntarle la próxima vez que venga.