Vuelve el calor y las pancartas al centro de mayores de Las 500

Vuelven el calor y las pancartas al centro de mayores de Las 500 Viviendas. Así queda de manifiesto con la entrada una vez más de un verano complicado para sus usuarios, que están sometidos al abandono total por parte de la Administración.

La principal consecuencia de esta abulia institucional se hace latente sobre todo durante las tardes del periodo estival ante la falta de mantenimiento de unos aparatos de aire acondicionado que no funcionan desde hace años sin que el Ayuntamiento haya hecho nada pese a las reivindicaciones de unos mayores que ya participaron el año pasado en varios actos de 'presión'.

Escritos, campaña de recogida de firmas, concentraciones y pancartas que no han servido para absolutamente nada, a tenor de lo que asegura la presidenta del club de jubilados de la avenida Madrid, Antonia María Montoya, que como el centro se encuentra de la misma guisa ya avisa de que el próximo lunes van a volver a colocar las pancartas reclamando lo que creen justos en la fachada del edificio. Y así será porque en el centro no ha cambiado nada respecto al pasado verano, los aparatos del aire siguen rotos y el interior del centro completamente dejado «de la mano de dios», según Maruja, que así es conocida por todos.

El asunto del calor ya está afectando a la normal actividad de los usuarios, que empiezan a no acudir al centro a las horas más tórridas por miedo a algún episodio complicado de salud, algo que llegó a suceder el año pasado. A pesar de que con la polémica surgida a raíz de las firmas y las pancartas el área de Asuntos Sociales comprometió con la presidenta dos máquinas climatizadas, lo cierto es que esta entrega nunca se llegó a realizar. Así lo explica Maruja a este diario, a quien reconoce que lo único que tienen en el salón son dos ventiladores grandes que fueron comprados con la pírrica caja de la asociación, que se nutre del pago de cinco euros al año por parte de los usuarios.

Pero al problema del calor «insoportable» que azota al viejo local se suma este año otra muestra más del abandono al que tienen sometidos a estos vecinos. Tras realizar una obra de reparación de unas tuberías soterradas en el centro, el Ayuntamiento habría dejado las cosas a medio rematar. Después de la actuación, restaba acabar con las humedades y las paredes repelladas a base de pintura. «Me dijo el jefe de obra cuando acabaron que no se podía pintar hasta que no se secase la pared. Cuando pasó un tiempo le volví a llamar y ya me dijo que no podía venir pues no estaba autorizado y que lo que tenía que hacer era mandar un escrito al registro municipal», cuenta la vecina, que efectivamente así lo hizo y además por dos veces.

¿Fueron? no. «Han pasado 10 meses y ahí está todo el salón repellado. Yo no sé por qué pero no quieren hacer nada por este centro», insiste Maruja, que reclama al alcalde que cumpla su palabra de visitar el centro de Las 500 Viviendas, tal y como le dijo en un acto en la pasada edición de la Feria de Almería. «Aún lo estamos esperando», ironizó.

El de la avenida Madrid es un equipamiento que se encuentra en la diana de un problema competencial entre Junta y Ayuntamiento. Pese a que la titularidad es autónomica, el centro ha estado cedido históricamente al Consistorio almeriense, que tendrá en dos meses que decidir si se queda con la gestión o la hace revertir al Ejecutivo, con todo lo que implica.