Los vecinos elegirán entre el 14 y 16 de junio de remodelación del puente de Pescadería

El Área de Fomento del Ayuntamiento de Almería ha diseñado tres propuestas diferentes para remodelar el puente de Pescadería entre las que elegirán los vecinos del barrio mediante una votación en unas urnas que quedarán dispuestas en el centro social de la calle Chafarinas los días 14, 15 y 16 de junio.

Los tres modelos estarán expuestos en el mismo centro para que los ciudadanos elijan qué pasarela quieren para su barrio. Así se ha acordado en la Junta del Distrito de Poniente celebrada este viernes y que ha aprobado la instalación de tres urnas para que los ciudadanos puedan votar durante tres días, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal responsable, Carlos Sánchez, ha explicado que los tres proyectos tienen en común la adecuación estética del puente. "Se trata de una pasarela, que cruza la Avenida del Mar, cuya estructura no se toca porque no hace falta, pero que se verá muy mejorada con vegetación y abundantes zonas de sombra", según ha explicado en relación al proyecto, que ya avanzó en pleno y que denominó como "puente verde".

Las propuestas sometidas a votación se diferencian en el tipo de vegetación utilizada y su situación a lo largo del puente, en el diseño escogido para la barandilla y en las diferentes posibilidades que se abren a la hora de colocar las zonas de sombra sobre la pasarela, según Sánchez.

Diferencia hay además en el tipo de suelo que se va a colocar y también en el diseño del muro que, en la base del puente, sí se va a ver muy mejorado tras la remodelación. Otra de las principales diferencias entre los tres modelos propuestos es el de la inversión necesaria, que oscila entre los 100.000 y los 200.000 euros, apunta el concejal de Fomento, que indica, no obstante, que "el precio no lo van a conocer a priori los ciudadanos para que no sea éste el condicionante de la votación".

"Lo que está claro es que el Ayuntamiento va a acometer la mejora del puente que une la Plaza Pavía con el barrio de Pescadería, según el diseño escogido por los propios almerienses". El equipo de gobierno municipal pretende con esta consulta "consensuar al máximo el diseño y contar con la mayor participación ciudadana antes de aprobar el diseño y convertir el proyecto en realidad", según Sánchez.