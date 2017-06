Plan para luchar contra el calor en Almería

Salud Responde ofrecerá información a través de su app y realizará un seguimiento telefónico de las personas con mayor riesgo, a quienes también monitorizarán en su domicilio las enfermeras de familia. Estas son sólo tres de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Salud dentro de su plan para prevenir los efectos del calor en la población, especialmente, la más vulnerable.

Desde que comenzó el mes está activo el Plan Andaluz de Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, dirigido especialmente a personas mayores, pacientes crónicos, personas con trastorno mental grave, menores de 4 años (especialmente lactantes) y aquellos que trabajan expuestos al sol. Asimismo, y según los casos registrados en los últimos veranos, se buscará concienciar a personas que practican deporte en las horas más calurosas del día.

El objetivo de este plan de prevención es minimizar las consecuencias de salud que el calor pueda tener sobre la población y se basa en la vigilancia, control y seguimiento de la población de riesgo, con la identificación de las personas más vulnerables a las altas temperaturas y con la coordinación efectiva entre las diversas instituciones y organismos implicados (servicios sociales, centros sanitarios, residencias, organizaciones de voluntariado, 112, etc.).

Desde los centros de atención primaria se ofrecerá información a la población general y se trabajará en la identificación de los pacientes de riesgo para su inclusión en el plan de seguimiento telefónico que realiza Salud Responde. Además, se intensificarán las visitas domiciliarias para monitorizar los signos y síntomas relacionados con el calor y proporcionar consejos para evitar y controlar los efectos del aumento de las temperaturas. Visitas y seguimiento de telecontinuidad que se realizarán también a pacientes tras su alta en los centros hospitalarios.

Población de riesgo

Las personas identificadas como población de riesgo son, en su mayoría, mayores de 65 años, pacientes frágiles que viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer alguna patología crónica de alta morbilidad (insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) o que tomen un medicamento que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, hipotensores y diuréticos), a lo que se suma en muchos casos que estas personas no disponen de condiciones de habitabilidad adecuadas en sus viviendas para protegerse del calor.

Su seguimiento permitirá identificar las situaciones y problemas del paciente e interconectar a las enfermeras gestoras de casos, enfermeras de familia y profesionales de Salud Responde, así como poner en marcha los mecanismos de control y actuación necesarios para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Hasta el momento, se ha identificado en la provincia de Almería a 391 personas en situación de vulnerabilidad, cifra que el año pasado, al final del verano, alcanzó las 831. Salud Responde realizó el seguimiento de estas personas con un total de 276 llamadas. Y, asimismo, entre junio y septiembre de 2016, se incluyeron a más de 500 personas en el programa de seguimiento domiciliario y telecontinuidad que se hace cuando un paciente frágil es dado de alta en un centro hospitalario andaluz. La edad media de estos pacientes fue de 72 años, de los que el 46% eran mujeres y el 54% hombres.

Igualmente, también se remiten instrucciones y recomendaciones a profesionales de los centros residenciales dependientes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, que reciben información sobre el uso y conservación de medicamentos, medidas preventivas y protocolos de actuación ante la aparición de sintomatología relacionada con el calor

Los usuarios del Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía tendrán, asimismo, acceso a la información y recomendaciones sobre el calor.

Recomendaciones frente al calor

Entre las recomendaciones básicas que la población debe tener en cuenta ante la llegada del verano y las altas temperaturas, se encuentran evitar la exposición durante las horas más fuertes de sol, salir con protección (tanto con ropas ligeras y de color claro, y sombreros como con protección solar), ventilar las estancias, bajar las persianas y cerrar las puertas durante las horas de temperaturas más elevadas, mantener un buen nivel de hidratación bebiendo mucha agua, conservar adecuadamente los alimentos, moderar los ejercicios que exijan mucho esfuerzo físico en las horas centrales del día, etc.

La Consejería de Salud pone a disposición de la ciudadanía diversos canales de información donde poder realizar consultas y conocer recomendaciones para reducir los posibles riesgos que las altas temperaturas puedan ocasionar en la salud y acerca de otros aspectos o síntomas relacionados con el calor. Así, se ha habilitado, como cada verano, el apartado 'Verano 2017: Cuidados frente al calor' en la web de la Consejería de Salud –un espacio en el que la ciudadanía puede encontrar información general de interés sobre cómo afrontar la subida de temperaturas e identificar situaciones de riesgo-.

También a través de la app Salud Responde, que ya se han descargado gratuitamente más de 1,6 millón de usuarios, se ofrece información actualizada sobre los niveles de alerta sanitaria ante las altas temperaturas. Los usuarios pueden, además, consultar las previsiones de temperaturas para cada una de las provincias andaluzas y recibir notificaciones mediante el servicio de mensajería de la app sobre cualquier cambio o activación en los niveles de alerta establecidos.

Recomendaciones en la infancia

La plataforma online ‘Ventana Abierta a la Familia’ (www.juntadeandalucia.es/salud/ventanafamilias) pondrá en marcha, por otra parte, una campaña específica de mensajes dirigidos a las familias inscritas con recomendaciones y consejos sobre cuidados frente al calor, protección solar de la infancia, prevención de picaduras y de accidentes infantiles. Este servicio, al que actualmente están inscritos más de 19.350 usuarios, enviará mensajes vía SMS, correo electrónico y a través de la app de Salud Responde.

Los mensajes se centrarán en cómo proteger a menores de un posible golpe de calor y cómo actuar en caso de producirse o sobre qué beber y qué comer cuando hace mucho calor, con recomendaciones de alimentación e hidratación cuando las temperaturas son elevadas. También se enviarán mensajes destinados a proteger la piel de niños frente a las radiaciones solares (consejos frente a la exposición al sol, factores de fotoprotección solar más indicados, consejos específicos para bebés…).

Las familias recibirán mensajes sobre las medidas de seguridad a adoptar durante los desplazamientos en coche durante el verano, para prevenir accidentes de tráfico; consejos sobre el uso de flotadores homologados, de cierres de seguridad y vallas en el acceso a piscinas y recomendaciones para evitar lesiones por zambullidas de cabeza para prevenir accidentes en el agua; e información para prevenir accidentes en parques infantiles y en zonas de ocio como castillos y toboganes hinchables. También se ofrecerá información específica sobre prevención de picaduras de insectos, en especial de mosquitos, medusas, animales marinos, erizos, entre otros.

Por su parte, el apartado ‘Verano 2017: Cuidados frente al calor’ también incluye consejos sobre la exposición a las radiaciones solares y una adecuada protección de la piel, sobre el correcto uso y conservación de los alimentos, la adaptación de las comidas a las altas temperaturas, y pautas de alimentación y consumo de agua para menores y para personas mayores.

Otros aspectos que contendrá este dispositivo de información web son recomendaciones sobre el cuidado de los niños y niñas frente al calor, sobre las precauciones a tomar en caso de utilizar la bicicleta en verano y realizar actividad física al aire libre, así como consejos a tener en cuenta para los días de playa y los que se pasen en el campo y en la sierra. También se incluye un espacio específico, diseñado y elaborado en un tono ameno y amigable, con el que se pretende poner al alcance de aquellas personas interesadas algunos consejos básicos y útiles para prevenir accidentes en verano.

Recomendaciones frente a las picaduras

En el apartado habilitado en la web de la Consejería de Salud 'Verano 2017: Cuidados frente al calor', la ciudadanía también podrá acceder a las principales medidas para protegerse frente a los insectos, como los mosquitos, y los ácaros, como las garrapatas.

Los mosquitos, presentes de forma natural en nuestro entorno, tienen la capacidad de realizar largos desplazamientos, tener varias generaciones anuales y adaptarse a diferentes huéspedes (aves, caballos, humanos…). Además pueden ser responsables o vectores de transmisión de algunas enfermedades (fiebre del Nilo, Usutu, Malaria, Dengue, Fiebre Amarilla o Chikungunya).

En Andalucía existe una gran variedad de especies de mosquitos que viven en humedales, tanto naturales como artificiales, distribuidos por toda la geografía andaluza, compartiendo hábitats con aves que pueden tener virus autóctonos o importados de los países que visitan durante la migración. Ambos aspectos, unido a la aparición en las últimas décadas de distintas enfermedades trasmitidas por estos mosquitos en países como Grecia, Italia, Francia o España, y concretamente en Andalucía con casos de virus del Nilo el pasado verano, hace necesario tomar precauciones para evitar picaduras.

Las recomendaciones específicas que se ofrecen son para prevenir la picadura de mosquitos, garrapatas, abejas, avispas, arañas, medusa y la de animales marinos (erizos, pez araña, etc). Para los mosquitos es importante apagar la luz cuando no sea necesario y evitar las zonas donde suelen concentrarse los mosquitos. Además, en casa, mosquiteras y difusores eléctricos de insecticidas pueden ayudar a proteger frente a las picaduras, así como usar repelentes y ropa de manga larga si se va a salir a última hora de la tarde o por la noche. Asimismo, es importante mantener la limpieza en los lugares donde el agua permanece estancada como albercas, piscinas, lavaderos, fuentes o cualquier recipiente al aire libre que pueda acumular agua (macetas, juguetes, cubos, neumáticos, etc.).

En cuanto a las garrapatas, son parásitos que pueden estar infectados con una amplia variedad de organismos patógenos, que son transmitidos durante el proceso de ingestión de sangre, junto con su saliva. En España, las enfermedades transmitidas por garrapatas más frecuentes son algunas rickettsiosis y la borreliosis de Lyme. Además, de forma ocasional se han descrito casos de anaplasmosis, babesiosis, tularemia y fiebre de Crimea-Congo. Por tanto, Salud recomienda utilizar manga larga y pantalón largo, evitar las sandalias o calzado abierto y procurar usar siempre botas cerradas con calcetines que cubran la parte inferior de los pantalones, usar ropa de color claro ya que de esta forma será más fácil comprobar si hay alguna garrapata, caminar si es posible por la zona central de los caminos y evitar el contacto con la vegetación circundante. Asimismo, conviene evitar sentarse en el suelo en las zonas con vegetación y utilizar repelentes autorizados.