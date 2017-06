El Ayuntamiento propone "trasladar" el parking del puerto para liberar suelo para el Puerto-Ciudad

El Ayuntamiento de Almería ha remitido al Ministerio de Fomento una propuesta para "trasladar" el parking ubicado junto al muelle de levante en el Puerto de Almería como primer paso de cara a poder desarrollar el proyecto Puerto-Ciudad en el que el Consistorio y la Autoridad Portuaria de Almería colaboran para recuperar espacio y darle otros usos.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha señalado que la propuesta municipal ya ha sido elevada a Fomento para así disponer de la zona de aparcamiento público, que cuenta con más de 600 plazas y que actualmente gestiona una empresa concesionaria.

"Sería muy importante trasladar el parking a otra zona y poder aprovechar este espacio para hacerlo público e incorporarlo a este proyecto", ha valorado Hernando, quien espera que desde el Gobierno central y el Consistorio se llegue a las "conclusiones oportunas" toda vez que ha subrayado que la disposición del Ministerio de Fomento es "total".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Almería han confirmado a Europa Press la propuesta trasladada para que la zona del aparcamiento "se libere" y se consiga disponer de un espacio que "pueda ocupar la ciudad" en un futuro bajo "otro uso" distinto.

Desde el Consistorio han apuntado que dada situación en la que se encuentra el espacio de aparcamiento, ubicado junto al mar y de fácil acceso entre el recinto portuario y el Cable Inglés, se trata de una zona "fácil" de desarrollar en el marco del proyecto que debe tenerse en cuenta de cara a posibles conexiones ferroviarias para fomentar la intermodalidad de este espacio.

No obstante, aún no se ha precisado alguna solución por parte de los diferentes agentes implicados para el posible "traslado" de esta zona de aparcamiento; una cuestión que deberá dirimirse y contemplarse detenidamente ya que podría incluso derivar en otras consideraciones dado que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto.