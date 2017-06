Padres del Colegio Europa reúnen 2.000 firmas contra el 'aula zulo'

El AMPA 'El Pitaco' del Colegio Europa presentó ayer en la delegación provincial de Educación un millar de firmas contra la ubicación de la nueva línea de Infantil para el próximo curso en el espacio denominado como 'Gran Grupo', en el que, de forma habitual, se viene dando cobertura al aula matinal y a diferentes actividades culturales. Estas rúbricas se suman a otro millar que ya se entregó hace unos meses y ponen de manifiesto que los padres del centro educativo almerienses apuestan por la ubicación de un aula prefabricada «para lo que hay espacio más que de sobra», frente a la readaptación de un lugar en el que aseguran que no existe apenas ventilación ni iluminación natural y en el que se originarían grandes problemas en caso de ser necesaria una evacuación, llegando a calificarlo como «un zulo». El AMPA recordó que las aulas quedarían con unos accesos muy estrechos y que ante una contingencia los niños de entre 3 y 5 años podrían quedar relegados. Inesa Rodríguez, la presidenta, destacó antes de este nuevo intento de ser escuchados en la delegación provincial de Educación que «llevamos ya dos actuaciones, la primera para pedir un aula prefabricada porque había un aluvión de peticiones de niños de la zona que podían quedarse fuera y estábamos muy preocupados. Se solicitó para no tener que usar los espacios comunes que ya teníamos. Desde el pasado mes de mayo no hemos recibido respuesta, aunque sí se ha comunicado que la tercera línea está aprobada y que se ubicará en el salón de Educación Infantil, el que se usa para aula matinal y que distribuye el resto de clases de Infantil».

Actuación rápida

La sensación entre los padres del Colegio Europa es que la Consejería de Educación quiere resolver esta situación de la manera más cómoda y rápida posible, comenzando las obras desde el mismo momento que acabe el presente curso. Además, creen que uno de los motivos de que no se instale un aula prefabricada radica en que el colegio está en un lugar muy visible de la capital almeriense y sería muy notoria su presencia. De igual manera, el AMPA denuncia otras problemáticas que podrían existir, como la ubicación de los baños que con la nueva composición haría que los niños acudieran al aseo sin que los docentes puedan hacer ninguna función de vigilancia. Inesa Rodríguez detalló que «los servicios están preparados para muchos menos niños. Esto se podría convertir en una ratonera».

Abiertos al diálogo

Los representantes del AMPA se mostraron abiertos a negociar con la delegación provincial de la Consejería de Educación «pese a no haber tenido noticias de ellos durante un mes», señalando que «tenemos un colegio muy grande y con mucho espacio exterior y lo que queremos es que nos pongan un aula prefabricada. Hay unas obras aprobadas para acoger a esta tercera línea y sólo falta colocar a los niños en un sitio que no sea este salón de usos múltiples».

Sobre el aspecto estético, Inesa Rodríguez recordó que «esto debería de dar igual viendo que somos los propios padres y los profesores los que estamos pidiendo esa aula prefabricada, en otros colegios se ha hecho así y nosotros llevamos ya 2.000 firmas para que también». La última palabra recibida por los padres por parte de la Consejería de Educación fue que «estaba aprobado y que se iba a hacer ahí, les dijimos que era muy peligroso y que nos negábamos en rotundo».

Las previsiones apuntan a que en esta aula reconvertida se acogería a 25 alumnos más, que tendrían alrededor el resto de estudiantes de Infantil, con otros 25 por clase, quedando libre sólo un pasillo para todos ellos en caso de riesgo.

A nivel pedagógico, el AMPA también considera que se resiente el centro al privarle de un espacio donde se realizan actividades múltiples y de tipo grupal , habiéndose convertido en una herramienta que enriquece a los alumnos y que es muy valorado entre todos los miembros de esta comunidad educativa. También se ha venido utilizando para que los estudiantes que no cursan Religión puedan realizar otro tipo de actividades junto a su tutora. Hasta final de curso, la AMPA tiene de plazo para convencer a la delegación y revertir una situación difícil.